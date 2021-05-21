О решении канадского суда стало известно 20 мая. Его принимали по иску родственников погибших граждан Канады, которых в том самолете было 57.
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Сбитие украинского самолета в Иране – теракт: решение суда в Канаде
Судья Эдвард Белобаба верховного суда Онтарио озвучил решение по иску четырех родственников погибших в самолете МАУ канадцев (таких всего было 57). Он опирался на выводы экспертов, а именно:
- Представители "Корпуса стражей Исламской революции" знали, что рейс PS752 был гражданским, и "умышленно сбили его с намерением уничтожить".
- Можно утверждать "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу PS752 были преднамеренными".
Судья принял решение против Ирана с такой формулировкой:
- "Истцы доказали, что сбивание ответчиками рейса PS752 было террористическим актом и является террористической деятельностью".
Судебное решение передали властям Ирана. Однако представители страны в этом процессе вообще не участвовали, а следовательно и не предоставили аргументов в свою защиту.
Коротко о катастрофе МАУ в Иране
- Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ следовал рейсом PS752 Тегеран – Киев. В ночь на 8 января 2020 его сбили – вскоре после взлета. На борту были 167 пассажиров и 9 членов экипажа, погибли все.
- 5 января 2021 Тегеран передал Киеву отчет по катастрофе. Там признали вину – самолет сбили с зенитно-ракетного комплекса армии этой страны. Однако трагедию назвали случайностью.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал иранский документ "циничной попыткой скрыть истинные причины". Секретарь СНБО Алексей Данилов также считает, что Иран намеренно сбил самолет МАУ.
Что следует помнить о трагедии с самолетом МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
Напомним, 30 апреля Украина подала замечания к отчету Ирана о катастрофе самолета МАУ