О решении канадского суда стало известно 20 мая. Его принимали по иску родственников погибших граждан Канады, которых в том самолете было 57.

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Судья Эдвард Белобаба верховного суда Онтарио озвучил решение по иску четырех родственников погибших в самолете МАУ канадцев (таких всего было 57). Он опирался на выводы экспертов, а именно:

Представители "Корпуса стражей Исламской революции" знали, что рейс PS752 был гражданским, и " умышленно сбили его с намерением уничтожить".

умышленно Можно утверждать "на основе баланса вероятностей, что ракетные удары по рейсу PS752 были преднамеренными".

Судья принял решение против Ирана с такой формулировкой:

"Истцы доказали, что сбивание ответчиками рейса PS752 было террористическим актом и является террористической деятельностью".

Судебное решение передали властям Ирана. Однако представители страны в этом процессе вообще не участвовали, а следовательно и не предоставили аргументов в свою защиту.

Зачем родственникам погибших это решение суда: дело в том, что теперь они могут требовать компенсации убытков у Ирана как у государства. Канадские законы позволяют это делать, если речь идет о правосудии для жертв терроризма.

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