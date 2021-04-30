Владислав Криклий заявил, что Госавиаслужба уже проработала и предоставила свои замечания к окончательному отчету Ирана по крушению самолета МАУ. Украина требует справедливого расследования.

Министр инфраструктуры отметил, что соответствующие замечания также были предоставлены и представителям Канады.

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Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказания виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752,

– сказал он.

Владислав Криклий также отметил, что Украина поддерживает привлечение иностранных представителей, в частности представителей Канады, в соответствующий процесс и совместную подготовку, и направление жалобы в Совет ИКАО относительно соответствующих действий Ирана.

Обратите внимание! Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет "Международных авиалиний Украины". Ведь эта катастрофа остановила эскалацию конфликта Тегерана и Вашингтона.

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Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала