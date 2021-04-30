Украина подала замечания к отчету Ирана о крушении самолета МАУ
Владислав Криклий заявил, что Госавиаслужба уже проработала и предоставила свои замечания к окончательному отчету Ирана по крушению самолета МАУ. Украина требует справедливого расследования.
Источник:пресс-служба Мининфраструктуры
Министр инфраструктуры отметил, что соответствующие замечания также были предоставлены и представителям Канады.
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Украина стремится к истине и справедливости в расследовании катастрофы рейса PS752 и наказания виновных. Сейчас нами постоянно ведется работа по надлежащей реакции украинской стороны на многочисленные нарушения норм международного законодательства во время проведения расследования катастрофы PS752,
– сказал он.
Владислав Криклий также отметил, что Украина поддерживает привлечение иностранных представителей, в частности представителей Канады, в соответствующий процесс и совместную подготовку, и направление жалобы в Совет ИКАО относительно соответствующих действий Ирана.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране.
- На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.
- В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбивание самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.
- В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.
- 5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования. Министерство иностранных дел раскритиковало документ.
Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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