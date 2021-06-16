Підхід Ірану до переговорів із Україною щодо збиття літака був не лише незадовільним, але й обурливим. Таку заяву зробив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Важливо Компенсації родичам загиблих в авіакатастрофі МАУ Іран виплатить до рішення суду

Жодного підтвердження арешту підозрюваних немає

Заступник Ірини Венедіктової зазначив: з кримінального блоку розслідування нічого нового прокурори наразі не почули. Жодного з питань іранська сторона остаточно не розкрила.

Нам офіційно повідомили інформацію, яку ще декілька місяців тому ми чули з новин, а саме, що в їхній справі 10 обвинувачуваних осіб, і начебто 6 із них перебувають під вартою. Проте жодних документів на підтвердження цього факту нам не передано,

– розповів Мамедов.

Зверніть увагу! 30 грудня 2020 року Іран заявив про завершення розслідування авіакатастрофи МАУ. У ньому зазначили, що пасажирський літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку. Прокуратура звинуватила у причетності до катастрофи МАУ 10 людей.

Проте розголошувати персональні дані до ухвалення вироку суду Іран відмовився.

Чутливим для них є і питання, що обвинувачувані є військовослужбовцями, а тому розголошення даних щодо них заборонене на національному рівні,

– розповів заступник генпрокурорки.

Мамедов розповів, що в Ірані надавали витяг, який містив інформацію, що їхня справа розслідувалася за фактом неумисного вбивства.

Недотримання принципу розрізнення на війні

У генпрокуратурі зазначають, що збиття літака може мати ознаки воєнного злочину.

Ми не виключаємо ознак воєнного злочину, зокрема, недотримання принципу розрізнення. Тобто виконавець остаточно не переконався, що літак був не військовою ціллю, а цивільним об'єктом,

– пояснив Мамедов.

Навіть, якщо розглядати це діяння, як стверджує іранська сторона, ненавмисним, це не знімає з них відповідальності за недотримання цього принципу.

Втім, Україна не може звернутися до Міжнародного кримінального суду через збиття літака. Усе через те, що Україна не є стороною Римського статуту, а співпраця обмежена лише злочинами, пов'язаними із Донбасом.

Проте серед жертв катастрофи є громадяни Канади, яка є учасником Римського статуту. Тому Україна готова надати Канаді усі матеріали провадження для їхнього звернення до МКС.

Важливо! Верховний суд провінції Онтаріо у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт. Рішення ухвалили за позовом родичів 57 загиблих громадян Канади.

Коротко про збиття літака МАУ