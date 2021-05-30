Україна підтримує версію Канади про теракт щодо збитого літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данилов.

До речі Іран відреагував на рішення канадського суду щодо катастрофи літака МАУ

Терористичний акт

Він підкреслив, що підтримує позицію Канади щодо визнання авіакатастрофи терористичним актом. Наразі Україна усе більше до цього схиляється.

Ми схиляємося до думки, що рішення, яке прийняв канадський суд, це було терактом щодо українського літака. Ми сьогодні все більше схиляємося до цієї думки, і одразу цю думку підтверджуємо,

– заявив Данилов.

"Не поломка і не помилка"

Данілов підкреслив важливу річ: Україна першою у світі заявила, що трагедію спричинила не поломка літака чи помилки екіпажу, а російська ракета.

У той час російська розвідка і спецслужби заважали оперативному розслідуванні справи, сказав Данілов. Влада України, дивлячись на це, точно розуміла, що саме ракета стала причиною трагедії.

Ми першими у світі про це говорили. Коли президент США говорив, що це технічна поломка літака, коли керівництво Канади і Євросоюз казали, що щось сталося із українським літаком… Ми були впевненні, що це зробила російська ракета,

– розповів Данілов.

До речі. У Канаді створили посаду старшого радника з питань катастрофи літака МАУ. Людина, що обійматиме цю посаду, вестиме переговори з Іраном щодо розслідування справи.

Рішення Канади про визнання трагедії терористичним актом

Верховний суд провінції Онтаріо у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт.

Рішення ухвалили за позовом родичів 57 загиблих громадян Канади.

Судове рішення передали владі Ірану. Однак представники країни у цьому процесі не брали участі і не надали аргументів на свій захист.

Тепер родичі загиблих можуть вимагати компенсації збитків в Ірану як у держави.

Втім, іранська влада заявила, що провінційний суд Канади не має юрисдикції, аби схвалювати такі рішення. Цим вона фактично відмовилася виконувати його рішення.



Головне про авіакатастрофу МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу