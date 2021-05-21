Іран обурився рішенням суду Канади

Іранська влада заявила, що провінційний суд Канади не має юрисдикції, аби схвалювати такі рішення. Все тому, що трагедія, мовляв, трапилася за межами Канади.

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Всім відомо, що канадський суд не має юрисдикції щодо цієї авіакатастрофи,

– сказав міністр закордонних справ Ірану.

Він наголосив, що рішення суду є безпідставним, бо "не базується на свідченнях очевидців".

Незабаром у Канаді відбудеться друге судове засідання у справі. Воно визначить розмір відшкодувань, на які можуть розраховувати родичі загиблих. У разі відмови Ірану від участі у цьому засіданні на державне майно держави можуть накласти арешт.

Зверніть увагу! Іноземні держави, як правило, не підпадають під юрисдикцію канадських судів. Однак канадський закон від 2012 року обмежив цей імунітет для країн, зазначених як "прихильники тероризму в іноземних державах", серед них є Іран.

Що відомо про рішення суду Канади

Справу розглядали за позовом 4 родичів загиблих громадян Канади. Зауважимо, загалом у літаку було 57 канадців.

За даними суду, представники "Корпусу вартових Ісламської революції" знали, що рейс МАУ був цивільним, однак збили його навмисно. Тому катастрофу українського літака назвали навмисним терористичним актом.

Коротко про збиття літака МАУ