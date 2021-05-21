Иран возмутился решением суда Канады

Иранские власти заявили, что провинциальный суд Канады не имеет юрисдикции, чтобы одобрять такие решения. Все потому, что трагедия, мол, случилась за пределами Канады.

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Всем известно, что канадский суд не имеет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы,

– сказал министр иностранных дел Ирана.

Он отметил, что решение суда является безосновательным, потому что "не базируется на показаниях очевидцев".

Вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание по делу. Оно определит размер возмещений, на которые могут рассчитывать родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании на государственное имущество могут наложить арест.

Обратите внимание! Иностранные государства, как правило, не подпадают под юрисдикцию канадских судов. Однако канадский закон от 2012 года ограничил этот иммунитет для стран, указанных как "сторонники терроризма в иностранных государствах", среди них есть Иран.

Что известно о решении суда Канады

Дело рассматривали по иску 4 родственников погибших граждан Канады. Отметим, всего в самолете было 57 канадцев.

По данным суда, представители "Корпуса стражей Исламской революции" знали, что рейс МАУ был гражданским, однако сбили его намеренно. Поэтому катастрофу украинского самолета назвали преднамеренным террористическим актом.

Кратко о сбитии самолета МАУ