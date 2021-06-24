В МИД Украины отметили, что документ подтверждает позицию Киева. В дипведомстве говорят, что будут требовать привлечения виновных к ответственности.

К теме Украина не исключает признаков военного преступления в катастрофе МАУ в Иране

Ключевые моменты отчета канадских экспертов

Иран не обеспечил безопасность своего воздушного пространства и не сообщил авиакомпании о рисках.

Оператор противоракетной установки ТОР 1М сознательно совершил ряд грубых нарушений правил ведения боевых стрельб. Это привело к сбитию самолета.

правил ведения боевых стрельб. Это привело к сбитию самолета. Военное командование Ирана не дествовало надлежаще с целью недопущения нарушений со стороны оператора ракетного подразделения, порядка боевого дежурства и несанкционированного запуска ракет.

Иран осуществил ряд шагов, направленных на сокрытие настоящих обстоятельств катастрофы.

Иран пытается свести все к "ошибочным" действиям оператора

Эксперты отметили, что технический отчет, который представил Тегеран, устанавливал всю цепь событий.

Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка свести причину трагедии к "ошибочным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!

– отметили в МИД Украины

Киев продолжает настаивать: в Тегеране должны принять меры, чтобы не допустить подобных трагедий в будущем. Если этого не произойдет, то никто не может быть уверен в безопасности иранского воздушного пространства.

Стоит прочитать Лидеры G7 требуют наказать виновных в сбитии самолета МАУ в Иране

Коротко о крушении самолета МАУ в Тегеране

Самолет МАУ сбили двумя ракетами над Тегераном 8 января 2020 года. Погибли 176 человек.

В декабре 2020 года Тегеран передал отчет, в котором говорилось, что причиной трагедии стал именно человеческий фактор.

В мае 2021 года Канада признала события в Тегеране терактом.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала