В Министерстве иностранных дел пояснили, что сейчас направленные украинской стороной запросы о международной правовой помощи в деле не выполнены в полном объеме.

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Более того, Иран не предоставил нашему государству запрашиваемые документы и ряд данных.

В связи с этим считаем нецелесообразным участие посла Украины в Иране в формальном судебном заседании, где будет зачитан обвинительный акт,

– отметили в МИД.

Украинские дипломаты призвали Иран "выполнить свои обязательства по международному праву и предоставить запрашиваемую информацию украинским компетентным органам".

"Наша цель остается неизменной – установление истины и привлечение виновных к ответственности", – добавили в Министерстве иностранных дел Украины.

Обратите внимание! Первое заседание по сбитию самолета МАУ состоялось 21 ноября 2021 года в Тегеране.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Самолет украинской авиакомпании МАУ сбили 8 января в Иране. В момент катастрофы на борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

В МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Также Тегеран пообещал выплаты компенсации семьям погибших.

В декабре 2020 Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки.

5 января 2021 года Иран передал Украине технический отчет о завершении расследования. Министерство иностранных дел раскритиковало этот документ.

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / инфографика 24 канала