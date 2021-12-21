Иран скрывает имена причастных к катастрофе с самолетом МАУ

В Офисе генпрокурора заявили, что иранская сторона скрывает имена и должности обвиняемых лиц по делу о сбитии самолета МАУ PS752. Жертвами трагедии стали 176 человек.

Заместитель Офиса генпрокурора Максим Якубовский встретился с родственниками погибших в авиакатастрофе граждан Украины. Темой разговора стало состояние досудебного расследования.

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В Офисе генпрокурора сообщили, что в течение двух лет украинская сторона отправила 26 международных запросов в иностранные страны. В то же время, Иран фактически игнорирует украинские запросы о международной правовой помощи.

В частности, иранская сторона еще раз нарушила свое обещание. А именно – не предоставила возможность украинским прокурорам ознакомиться с материалами иранского уголовного дела. Его уже направили в суд.

Тщательно скрываются имена и должности обвиняемых лиц и действия, инкриминируемые каждому из них. Впрочем, я хочу заверить, что мы двигаемся вперед в нашем уголовном производстве,

– заявил Якубовский.

Он подчеркнул, что Украина – не сама на этом пути. Надежными партнерами были и остаются Канада, Великобритания и Швеция.

Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко

Самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года в воздушном пространстве Ирана.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Не выжил никто.

В октябре 2020 года в МИД сообщили, что иранская сторона готова взять на себя ответственность за сбитие самолета МАУ. Говорилось, что Тегеран готов выплатить компенсации родным погибших.

Еще в декабре 2020 года Иран передал Украине окончательный отчет по авиакатастрофе. В нем указано, что пассажирский самолет сбила зенитная ракета.

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