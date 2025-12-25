Після "Шахедів" побажали миру: Іран привітав Україну з Різдвом

Посольство Ірану в Україні привітало українців з Різдвом. Там цинічно побажали Україні миру.

Відео з привітанням посольство опублікувало у своїх соцмережах, передає 24 Канал.

Як Іран привітав Україну з Різдвом?

У посольстві Ісламської республіки Іран привітали Україну з Різдвом та цинічно побажали миру у новому році.

Зазначимо, що Іран систематично допомагає Росії вести війну проти України, і зокрема дрони "Шахед" були спроєктовані в Ірані. Росія виготовляє їх і модернізує під власною назвою "Герань".

Привітання України з Різдвом від Ірану: дивіться відео

