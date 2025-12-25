После "Шахедов" пожелали мира: Иран поздравил Украину с Рождеством
- Посольство Ирана в Украине поздравило украинцев с Рождеством и пожелало мира.
- Иран помогает России в войне против Украины, в частности через дроны "Шахед".
Посольство Ирана в Украине поздравило украинцев с Рождеством. Там цинично пожелали Украине мира.
Видео с поздравлением посольство опубликовало в своих соцсетях, передает 24 Канал.
Как Иран поздравил Украину с Рождеством?
В посольстве Исламской республики Иран поздравили Украину с Рождеством и цинично пожелали мира в новом году.
Отметим, что Иран систематически помогает России вести войну против Украины, и в частности дроны "Шахед" были спроектированы в Иране. Россия производит их и модернизирует под собственным названием "Герань".
Поздравление Украины с Рождеством от Ирана: смотрите видео
