25 декабря, 19:19
После "Шахедов" пожелали мира: Иран поздравил Украину с Рождеством

Сергей Попович
Основные тезисы
  • Посольство Ирана в Украине поздравило украинцев с Рождеством и пожелало мира.
  • Иран помогает России в войне против Украины, в частности через дроны "Шахед".

Посольство Ирана в Украине поздравило украинцев с Рождеством. Там цинично пожелали Украине мира.

Видео с поздравлением посольство опубликовало в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Как Иран поздравил Украину с Рождеством?

В посольстве Исламской республики Иран поздравили Украину с Рождеством и цинично пожелали мира в новом году.

Отметим, что Иран систематически помогает России вести войну против Украины, и в частности дроны "Шахед" были спроектированы в Иране. Россия производит их и модернизирует под собственным названием "Герань".

Поздравление Украины с Рождеством от Ирана: смотрите видео

