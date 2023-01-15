Неприємний дзвіночок для України: в Ірані заявили, що купують у Росії винищувачі Су-35
Джерело:Tasnimnews
В Ірані урядовець офіційно заявив, що Іран купує у Росії літаки Су-35. Перші винищувачі у країні очікують уже на початку наступного року.
Літаки прибудуть до Ірану в березні
Про це заявив член Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ісламської ради Шахріар Гейдарі. Зазначимо, що "початок наступного року" в Ірані наступить уже у березні 2023 року, адже за персидським календарем, за яким живуть у цій країні, Новий рік наступає в ніч з 21 на 22 березня.
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Зазначимо, що замовила ця держава, яка регулярно постачає Росії свої безпілотники, також ракети та гелікоптери.
Ми замовили у Росії також ракети та гелікоптери, і більшість цієї зброї незабаром надійде до країни,
– заявив політик.
А що натомість
Росія, звісно, не "з доброти душевної" надає все це озброєння Ірану. Ці дві країни-терористки працюють на взаємовигідних умовах. Тож, ймовірно, українцям слід очікувати у своєму небі не лише нових "мопедів", а й ракет.
Ба більше, враховуючи таке швидке постачання, не виключно, що це іранське озброєння уже може знаходитися у Росії.
Взаємодія країн-терористок
- Іран налагодив виробництво та постачання дронів-камікадзе Росії, якими вона атакує Україну. Терористичні акти здійснюються майже по всій території України, але оскільки ці дрони не надто високої якості, українська ППО навчилась збивати понад 90% "Шахідів".
- Спершу Іран спростовував інформацію щодо постачання дронів Росії, однак у листопаді 2022 року таки визнав співпрацю та заявив, що зробив це буцімто до 24 лютого 2022 року.
- Окрім дронів-камікадзе, Іран може постачати Росії балістичні ракети, що стане посиленням ескалації війни.
- Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що іранські ракети мають інший принцип дії, аніж російські, й саме тому вони є небезпечнішими. Наприклад, в іранської балістичної ракети "Zolfaghar" під час польоту бойова частина взагалі відокремлюється від розгінного блоку.