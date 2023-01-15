Неприємний дзвіночок для України: в Ірані заявили, що купують у Росії винищувачі Су-35

В Ірані урядовець офіційно заявив, що Іран купує у Росії літаки Су-35. Перші винищувачі у країні очікують уже на початку наступного року.

Літаки прибудуть до Ірану в березні

Про це заявив член Комісії з національної безпеки та зовнішньої політики Ісламської ради Шахріар Гейдарі. Зазначимо, що "початок наступного року" в Ірані наступить уже у березні 2023 року, адже за персидським календарем, за яким живуть у цій країні, Новий рік наступає в ніч з 21 на 22 березня.

Важливо Небезпечніші за "Іскандери": чому іранські балістичні ракети складно збивати

Зазначимо, що замовила ця держава, яка регулярно постачає Росії свої безпілотники, також ракети та гелікоптери.

Ми замовили у Росії також ракети та гелікоптери, і більшість цієї зброї незабаром надійде до країни,

– заявив політик.

А що натомість

Росія, звісно, не "з доброти душевної" надає все це озброєння Ірану. Ці дві країни-терористки працюють на взаємовигідних умовах. Тож, ймовірно, українцям слід очікувати у своєму небі не лише нових "мопедів", а й ракет.

Ба більше, враховуючи таке швидке постачання, не виключно, що це іранське озброєння уже може знаходитися у Росії.

Взаємодія країн-терористок