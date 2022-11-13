Як Росія планує використати "вбивчий коктейль" з іранських ракет та дронів

Чи зможуть росіяни змінити тактику обстрілів України, використовуючи іранські "мопеди, що літають", та балістичні ракети?

Про що змовилися Росія з Іраном

Схоже, головна задача дронів-камікадзе та балістичних ракет від Ірану – це насправді зекономити Кремлю ресурси для продовження виробництва крилатих ракет морського чи повітряного базування. Бо що стосується ударних характеристик цих виробів іранського виробництва, там починаються уже свої нюанси.

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Наприклад, заводи в самому Ірані, а також в Сирії й Таджикистані здатні "вичавити" лише 150 дронів усіх типів на місяць. І це при тому, що наша ППО за останні два місяці збила приблизно 300 "мопедів", що літають". Тому схоже, що коли рашисти планують нові удари по Україні, то вони завжди вимушені робити поправку на те, що мінімум 80% дронів-камікадзе будуть збиті на шляху до цілі.

Так, іранці наче як збираються постачати росіянам нові "мопеди, що літають", типів Arash-1 та Arash-2. Але вони загалом подібні до "Шахедів", тому й збиватимуть їх так само.

Із повідомлень СБУ та ГУР Міноборони України випливає, що Росія отримає від Ірану все-таки ракети типів Fateh-110 та Zolfaghar, із дальністю стрільби 300 кілометрів та 700 кілометрів відповідно.

Сильна сторона цих ракет – іранські конструктори "схрестили" систему управління від Р-17 та від зенітної С-75. Слабка сторона іранських балістичних ракет – навіть з "ноу-хау" щодо системи управління їх надійність лишається вкрай низькою, на рівні рашистської Х-22.

Куди летітимуть іранські ракети

Для ілюстрації. Найбільш масовий відомий випадок масованого застосування іранських балістичних ракет – це удар по базі ВПС США "Айн-аль-Асад" в Іраку, в січні 2020 року, який відбувся як помста за ліквідацію генерала Сулеймані.

Тоді іранці випустили 15 ракет, із яких до цілі долетіло лише 10 ракет, а вибухнуло всього 5. І це при тому, що американці там не мали чим збивати ці іранські балістичні ракети. А кругове ймовірне відхилення було явно більшим за 500 метрів.

З такою "точністю" влучання найбільш імовірно, що рашисти битимуть іранськими балістичними ракетами саме по великих містах. Для прикриття яких вистачить і західних комплексів типів IRIS-T SLM та SAMP/T, котрі мають опцію боротьби з балістичними цілями.

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Чому Росія попросила в Ірану саме балістичні ракети? Можливо, для когось це прозвучить неймовірно, але річ у тім, що саме балістичні ракети у виробництві на порядок складніші, аніж крилаті дозвукові ракети. Так, я знаю, що Forbes пише цінник на Х-101 аж у 13 мільйонів доларів, на "Калібр" – аж на 6,5 мільйонів доларів і лише 3 мільйони на "Іскандер". Але тут структура реальності обернено пропорційна, і найдорожче коштуватиме саме балістичний "Іскандер" – приблизно 2 мільйони. А цінник на дозвукові крилаті Х-101 та "Калібр" коливатиметься на рівні 1 – 1,5 мільйона.

Відповідно, поставки балістичних ракет з Ірану (які б вони не були недосконалі) допоможуть Росії в чомусь зекономити ресурси та зосередитись на відновленні саме запасу крилатих ракет. Бо під час недавніх обстрілів Києва росіяни були вимушені пустити в хід навіть Х-101, виготовлені уже в другому кварталі 2022 року. Уже із "недоторканного запасу", очевидно.

Кривавий бартер

Що могла виміняти Росія на поставки з Ірану дронів та ракет? Зазвичай коментатори говорять про глобальні речі в стилі "допомоги в ядерній програмі". Але ж тут ціна питання може виявитись більш прозаїчнішою. Схоже, РФ в обмін на "мопеди, що літають", та ракети виміняла в Ірану свій геополітичний відступ з Кавказу та Каспійського регіону.

Бо останній рік роль "захисника" Вірменії у конфлікті з Азербайджаном раптом почав виконувати саме Іран зі своїм КВІРом, а не Росія зі своїм "в'ялим" ОДКБ, як це було досі.

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У Каспійському регіоні є проблема, що тамтешні держави досі не провели делімітацію шельфу Каспійського моря. З літа 2021 року Росія вела там справу зі звичної позиції сили і навіть сформувала для цього при Каспійській флотилії бригаду морської піхоти. Але от незадача – ця бригада морської піхоти рашистів з Каспію самоутилізувалась під час облоги Маріуполя у квітні – травні 2022 року. І тепер в Кремля своїх "м'язів" в регіоні Каспійського моря нема.

Обмін на ядерні технології швидше за все піде тоді, коли положення Кремля стане ще більш відчайдушним і армії РФ різко знадобляться Т-72S "Шилдан", які виготовлялись в іранському Доруді за російською ліцензією, та інша бронетехніка, яка може знадобитись рашистам для ведення війни проти України. Такі справи.

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