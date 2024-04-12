Українка піднялась на найнебезпечнішу гору у світі та присвятила сходження жінкам в ЗСУ

Українка підкорила одну із найнебезпечніших гір. Вона присвятила свої сходження Збройним силам України та українкам, які стоять на захисті нашої країни.

Сьогодні вранці Ірина Галай разом гідом Мінгма із Непалу піднялась на Анапурну (висота 8 091 метр). Вона вважається одним з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі (рівень смертності 22% за всі роки сходжень альпіністів).

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Присвятила сходження жінкам в ЗСУ

Це був перший похід у гори для уродженки Закарпаття під час повномасштабної війни. Вона присвятила його Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за наше існування, та 60 тисячам українок, які служать у їхніх лавах, адже перші місяці війни Галай теж провела у складі Мукачівської ТРО.

Жінка мала з собою прапор, на якому зображено логотип організації "Arm Women Now".

Я взяла цей прапор, адже Анапурна – гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки, яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами,

– сказала Ірина.

Вона також розповіла, що з "Arm Women Now" вони познайомились на початку війни, коли вона була в ТРО. Вона продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані 200 тисяч гривень розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму.

Зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО. Ці жінки – мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування,

– наголосила вона.

Зараз вона разом із непальцем Мінгма спускається з вершини, і з нею поки немає зв’язку. Ірина стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник в цьому сезоні.

Скільки жінок служить в ЗСУ