За 11 років війни українське військо значно поповнилося жінками – військовими. У Міноборони розповіли, скільки військовослужбовиць беруть участь у бойових діях.

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Станом на січень 2024 понад 62 000 жінок працюють у Збройних силах України. З них 45 587 є військовослужбовицями.

Брали безпосередню участь у захисті країни й відповідно мають статус учасника бойових дій 13 487 жінок.

У Міноборони зазначають, що чисельність жінок в армії продовжує збільшуватися. Лише протягом жовтня 2023 – січня 2024 до ЗСУ доєдналося 2108 військовослужбовиць.

Скільки жінок прийшло в армію з 2014 року / Фото Міноборони

На сьогодні жінки призовного віку та визнані ВЛК придатними до військової служби можуть бути мобілізовані, але виключно добровільно.

7 лютого Верховна Рада ухвалила новий законопроєкт про посилення мобілізації під номером 10449. Його вже готують до другого читання з понад 4000 правками. Якщо цей законопроєкт стане законом, то особливих змін у призові жінок він не принесе.

Водночас правила постановки на військовий облік залишилися. Відповідно до них:

жінки, придатні за станом здоров'я та віком до військової служби, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік за власним бажанням.

Також жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час в добровільному порядку. У мирний час жінки теж можуть служити за власним бажанням.

Крім того, жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).