За 11 років війни українське військо значно поповнилося жінками – військовими. У Міноборони розповіли, скільки військовослужбовиць беруть участь у бойових діях.
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Скільки жінок у ЗСУ
Станом на січень 2024 понад 62 000 жінок працюють у Збройних силах України. З них 45 587 є військовослужбовицями.
Брали безпосередню участь у захисті країни й відповідно мають статус учасника бойових дій 13 487 жінок.
У Міноборони зазначають, що чисельність жінок в армії продовжує збільшуватися. Лише протягом жовтня 2023 – січня 2024 до ЗСУ доєдналося 2108 військовослужбовиць.
Скільки жінок прийшло в армію з 2014 року / Фото Міноборони
Мобілізація жінок
На сьогодні жінки призовного віку та визнані ВЛК придатними до військової служби можуть бути мобілізовані, але виключно добровільно.