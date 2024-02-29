Відповідні вимоги передбачає закон про військовий обов'язок і військову службу. До речі, законопроєкт про мобілізацію, який Рада ухвалила у першому читанні, передбачає зміни у питанні мобілізації жінок.

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Що варто знати про військовий облік жінок

Згідно із 11 пунктом статті 1 закону про військовий обов'язок і військову службу:

взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;

військовозобов'язаних підлягають жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність; можуть стати на облік за бажанням – жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України. Однак вони стають на облік за умови, що придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, крім зазначених в абзаці першому цієї частини.

Також українське законодавство передбачає, що жінки:

які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час;

у мирний час – можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі),

– мовиться в законі.

Зокрема, це включає:

прийняття жінок на службу в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу,

проходження військової служби,

проходження служби у військовому резерві,

виконання військового обов'язку в запасі,

дотримання правил військового обліку.

До речі, новий проєкт закону про мобілізацію не змінює правила постановки на військовий облік. Для медиків та фармацевтів він й надалі залишається обов'язковим.

Проте, згідно з документом, за який Верховна Рада проголосувала у першому читанні, мобілізація жінок може відбуватись тільки на підставі добровільної згоди. Така жінка має бути призовного віку, а військово-лікарська комісія мусить визнати її придатною до військової служби.

Зверніть увагу! Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки почав розглядати законопроєкт про мобілізацію №10449 до другого читання. Він передбачає понад 4 тисячі правок, розділених на 16 тематичних блоків.