Соответствующие требования предусматривает закон о воинской обязанности и военной службе. Кстати, законопроект о мобилизации, который Рада приняла в первом чтении, предусматривает изменения в вопросе мобилизации женщин.

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Что следует знать о воинском учете женщин

Согласно 11 пункту статьи 1 закона о воинской обязанности и военной службе:

постановке на воинский учет военнообязанных подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность;

военнообязанных подлежат женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность; могут стать на учет по желанию – женщины, которые имеют специальность или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины. Однако они становятся на учет при условии, что пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части.

Также украинское законодательство предусматривает, что женщины:

которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время;

в мирное время – могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту).

Женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола),

– говорится в законе.

В частности, это включает:

принятие женщин на службу в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу,

прохождение военной службы,

прохождение службы в военном резерве,

выполнение воинского долга в запасе,

соблюдение правил воинского учета.

Кстати, новый проект закона о мобилизации не меняет правила постановки на воинский учет. Для медиков и фармацевтов он и в дальнейшем остается обязательным.

Однако, согласно документу, за который Верховная Рада проголосовала в первом чтении, мобилизация женщин может происходить только на основании добровольного согласия. Такая женщина должна быть призывного возраста, а военно-врачебная комиссия должна признать ее пригодной к военной службе.

Обратите внимание! Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности начал рассматривать законопроект о мобилизации №10449 ко второму чтению. Он предусматривает более 4 тысяч правок, разделенных на 16 тематических блоков.