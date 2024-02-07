Законопроект станет законом в случае, если парламент одобрит его во втором чтении, а президент Зеленский подпишет. По словам нардепа Ярослава Железняка, это может произойти уже в апреле этого года.

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Что следует знать женщинам

Новый законопроект предусматривает мобилизацию женщин, но только на основании добровольного согласия. Также они должны быть призывного возраста, то есть моложе 60 лет. Кроме того, ВВК должна признать такую женщину пригодной к военной службе.

В то же время правила постановки на воинский учет остались. В соответствии с ними:

женщины, пригодные по состоянию здоровья и возрасту к военной службе, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных.

женщины, которые имеют специальность и / или профессию, родственную с соответствующей военно-учетной специальности, берутся на воинский учет по собственному желанию.

Кроме того, женщины, которые находятся на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины тоже могут служить на добровольных началах.

Также важно, что женщины выполняют воинский долг на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола).

Обратите внимание! С 1 октября 2023 года работает воинский учет женщин. Но пока он касается только женщин, которые имеют медицинские специальности.

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