За 11 лет войны украинское войско значительно пополнилось женщинами – военными. В Минобороны рассказали, сколько военнослужащих участвуют в боевых действиях.
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Сколько женщин в ВСУ
По состоянию на январь 2024 года более 62 000 женщин работают в Вооруженных силах Украины. Из них 45 587 являются военнослужащими.
Принимали непосредственное участие в защите страны и соответственно имеют статус участника боевых действий 13 487 женщин.
В Минобороны отмечают, что численность женщин в армии продолжает увеличиваться. Только в течение октября 2023 – января 2024 к ВСУ присоединилось 2108 военнослужащих.
Сколько женщин пришло в армию с 2014 года / Фото Минобороны
Мобилизация женщин
На сегодня женщины призывного возраста и признанные ВВК годными к военной службе могут быть мобилизованы, но исключительно добровольно.