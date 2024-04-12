Сьогодні вранці Ірина Галай разом гідом Мінгма із Непалу піднялась на Анапурну (висота 8 091 метр). Вона вважається одним з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі (рівень смертності 22% за всі роки сходжень альпіністів).
Дивіться також "Жінки не повинні вимолювати роботу в ЗСУ": як військовослужбовиці змінюють систему армії
Присвятила сходження жінкам в ЗСУ
Це був перший похід у гори для уродженки Закарпаття під час повномасштабної війни. Вона присвятила його Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за наше існування, та 60 тисячам українок, які служать у їхніх лавах, адже перші місяці війни Галай теж провела у складі Мукачівської ТРО.
Жінка мала з собою прапор, на якому зображено логотип організації "Arm Women Now".
Я взяла цей прапор, адже Анапурна – гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки, яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами,
– сказала Ірина.
Вона також розповіла, що з "Arm Women Now" вони познайомились на початку війни, коли вона була в ТРО. Вона продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані 200 тисяч гривень розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму.
Зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО. Ці жінки – мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування,
– наголосила вона.
Зараз вона разом із непальцем Мінгма спускається з вершини, і з нею поки немає зв’язку. Ірина стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник в цьому сезоні.
Скільки жінок служить в ЗСУ
- Після 24 лютого 2022 року на захист України стали тисячі жінок. В оборонному відомстві сказали, скільки військовослужбовиць воює безпосередньо на "нулі".
- Станом на січень 2024 понад 62 000 жінок працюють у Збройних силах України. З них 45 587 є військовослужбовицями.
- Брали безпосередню участь у захисті країни й відповідно мають статус учасника бойових дій 13 487 жінок. У Міноборони зазначають, що чисельність жінок в армії продовжує збільшуватися.