Сьогодні вранці Ірина Галай разом гідом Мінгма із Непалу піднялась на Анапурну (висота 8 091 метр). Вона вважається одним з найбільш небезпечних восьмитисячників у світі (рівень смертності 22% за всі роки сходжень альпіністів).

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Присвятила сходження жінкам в ЗСУ

Це був перший похід у гори для уродженки Закарпаття під час повномасштабної війни. Вона присвятила його Збройним силам України, які просто зараз ведуть боротьбу за наше існування, та 60 тисячам українок, які служать у їхніх лавах, адже перші місяці війни Галай теж провела у складі Мукачівської ТРО.

Жінка мала з собою прапор, на якому зображено логотип організації "Arm Women Now".

Я взяла цей прапор, адже Анапурна – гора жіночого роду. Складна та серйозна, вважається найнебезпечнішою горою у світі. Вона має характер, схожий на характер української військової жінки, яка ніколи не дозволить собі непотрібних людей, не дасть себе легко завоювати і знищує всіх, хто наближається з поганими намірами,

– сказала Ірина.

Вона також розповіла, що з "Arm Women Now" вони познайомились на початку війни, коли вона була в ТРО. Вона продала на аукціоні свій рожевий льодоруб зі стразами, а на отримані 200 тисяч гривень розпочали співпрацю з цією організацією, створюючи для ЗСУ першу жіночу форму.

Зараз у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО. Ці жінки – мої герої. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування,

– наголосила вона.

Зараз вона разом із непальцем Мінгма спускається з вершини, і з нею поки немає зв’язку. Ірина стала першою українкою, яка піднялась на 8-тисячник в цьому сезоні.

Скільки жінок служить в ЗСУ