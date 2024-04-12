Сегодня утром Ирина Галай вместе гидом Мингма из Непала поднялась на Анапурну (высота 8 091 метр). Она считается одним из самых опасных восьмитысячников в мире (уровень смертности 22% за все годы восхождений альпинистов).

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Посвятила восхождение женщинам в ВСУ

Это был первый поход в горы для уроженки Закарпатья во время полномасштабной войны. Она посвятила его Вооруженным силам Украины, которые прямо сейчас ведут борьбу за наше существование, и 60 тысячам украинок, которые служат в их рядах, ведь первые месяцы войны Галай тоже провела в составе Мукачевской ТРО.

Женщина имела с собой флаг, на котором изображен логотип организации "Arm Women Now".

Я взяла этот флаг, ведь Анапурна – гора женского рода. Сложная и серьезная, считается самой опасной горой в мире. Она имеет характер, похожий на характер украинской военной женщины, которая никогда не позволит себе ненужных людей, не даст себя легко завоевать и уничтожает всех, кто приближается с плохими намерениями,

– сказала Ирина.

Она также рассказала, что с "Arm Women Now" они познакомились в начале войны, когда она была в ТРО. Она продала на аукционе свой розовый ледоруб со стразами, а на полученные 200 тысяч гривен начали сотрудничество с этой организацией, создавая для ВСУ первую женскую форму.

Сейчас в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что является впечатляющей цифрой даже для НАТО. Эти женщины – мои герои. Меня завораживает их отвага, красота, смелость и характер. Они - невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование,

– подчеркнула она.

Сейчас она вместе с непальцем Мингма спускается с вершины, и с ней пока нет связи. Ирина стала первой украинкой, которая поднялась на 8-тысячник в этом сезоне.

Сколько женщин служит в ВСУ