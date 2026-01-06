Історія з італійцем на кордоні: Дарія Мельниченко розповіла, як розвивалися події
- Італійця на ім'я Рокко не пустили в Україну через його проросійські погляди, про які повідомила українка Дарія Мельниченко у соцмережах.
- Після допису Дарії тисячі користувачів намагалися інформувати прикордонників, а італієць підтвердив свою прихильність до Росії під час допиту на кордоні.
Італійця на ім'я Рокко не пустили в Україну через проросійські погляди. До цього доклалася українка Дарія Мельниченко, яка розповіла про цього чоловіка у соцмережах.
Після її допису тисячі користувачів почали слідкувати за маршрутом автобуса до України і намагалися повідомити прикордонників про інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Глаголу.
Що дівчина розповіла про подію?
Дар'я отримала у подарунок футболку зі своєю культовою фразою: "Я ляжу, але воно в Україну не заїде".
Друзі, все як я обіцяла: воно не проїхало,
– каже Дарія.
За словами дівчини, італієць відкрито заявляв про свою підтримку Путіна, критикуючи Зеленського. Він називав українську націю "кретинами".
Дарія висловила захоплення силою українського інтернету.
Вона розповіла, що прикордонники розпитали і Рокко і її про конфлікт. Навіть тоді італієць, хоч і сказав, що його висловлювання дівчина вигадала, але підтвердив, що має більшу прихильність до Росії та Путіна, ніж до України.
Що відомо про конфлікт на кордоні через висловлювання італійця?
Італійця не пустили в Україну через його проросійські висловлювання, які він робив під час поїздки в автобусі. Він їхав до України разом зі своєю дружиною.
Історія отримала розголос через допис дівчини під ніком @d__melnichenko, яка розповіла про незвичну ситуацію та свою суперечку з чоловіком.