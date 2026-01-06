Історія з італійцем на кордоні: Дарія Мельниченко розповіла, як розвивалися події

Італійця на ім'я Рокко не пустили в Україну через проросійські погляди. До цього доклалася українка Дарія Мельниченко, яка розповіла про цього чоловіка у соцмережах.

Після її допису тисячі користувачів почали слідкувати за маршрутом автобуса до України і намагалися повідомити прикордонників про інцидент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Віталія Глаголу.

Що дівчина розповіла про подію?

Дар'я отримала у подарунок футболку зі своєю культовою фразою: "Я ляжу, але воно в Україну не заїде".

Друзі, все як я обіцяла: воно не проїхало,

– каже Дарія.

За словами дівчини, італієць відкрито заявляв про свою підтримку Путіна, критикуючи Зеленського. Він називав українську націю "кретинами".

Дарія висловила захоплення силою українського інтернету.

Вона розповіла, що прикордонники розпитали і Рокко і її про конфлікт. Навіть тоді італієць, хоч і сказав, що його висловлювання дівчина вигадала, але підтвердив, що має більшу прихильність до Росії та Путіна, ніж до України.

Що відомо про конфлікт на кордоні через висловлювання італійця?