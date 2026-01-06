История с итальянцем на границе: Дарья Мельниченко рассказала, как развивались события
- Итальянца по имени Рокко не пустили в Украину из-за его пророссийских взглядов, о которых сообщила украинка Дарья Мельниченко в соцсетях.
- После сообщения Дарьи тысячи пользователей пытались информировать пограничников, а итальянец подтвердил свою приверженность России во время допроса на границе.
Итальянца по имени Рокко не пустили в Украину из-за пророссийских взглядов. К этому приложилась украинка Дарья Мельниченко, которая рассказала об этом мужчине в соцсетях.
После ее сообщения тысячи пользователей начали следить за маршрутом автобуса в Украину и пытались сообщить пограничникам об инциденте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Глаголу.
Что девушка рассказала о событии?
Дарья получила в подарок футболку со своей культовой фразой: "Я лягу, но оно в Украину не заедет".
Друзья, все как я обещала: оно не проехало,
– говорит Дарья.
По словам девушки, итальянец открыто заявлял о своей поддержке Путина, критикуя Зеленского. Он называл украинскую нацию "кретинами".
Дарья выразила восхищение силой украинского интернета.
Она рассказала, что пограничники расспросили и Рокко и ее о конфликте. Даже тогда итальянец, хоть и сказал, что его высказывания девушка придумала, но подтвердил, что имеет большую приверженность к России и Путину, чем к Украине.
Что известно о конфликте на границе из-за высказываний итальянца?
Итальянца не пустили в Украину из-за его пророссийских высказываний, которые он делал во время поездки в автобусе. Он ехал в Украину вместе со своей женой.
История получила огласку из-за сообщения девушки под ником @d__melnichenko, которая рассказала о необычной ситуации и своем споре с мужем.