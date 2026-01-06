История с итальянцем на границе: Дарья Мельниченко рассказала, как развивались события

Итальянца по имени Рокко не пустили в Украину из-за пророссийских взглядов. К этому приложилась украинка Дарья Мельниченко, которая рассказала об этом мужчине в соцсетях.

После ее сообщения тысячи пользователей начали следить за маршрутом автобуса в Украину и пытались сообщить пограничникам об инциденте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Глаголу.

Смотрите также Окамура в меньшинстве: в Чехии 40 тысяч человек извинились перед украинцами за скандальную речь

Что девушка рассказала о событии?

Дарья получила в подарок футболку со своей культовой фразой: "Я лягу, но оно в Украину не заедет".

Друзья, все как я обещала: оно не проехало,

– говорит Дарья.

По словам девушки, итальянец открыто заявлял о своей поддержке Путина, критикуя Зеленского. Он называл украинскую нацию "кретинами".

Дарья выразила восхищение силой украинского интернета.

Она рассказала, что пограничники расспросили и Рокко и ее о конфликте. Даже тогда итальянец, хоть и сказал, что его высказывания девушка придумала, но подтвердил, что имеет большую приверженность к России и Путину, чем к Украине.

Что известно о конфликте на границе из-за высказываний итальянца?