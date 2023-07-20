Всі дороги ведуть на Полтавщину: де себе знайшов ексглава СБУ Баканов

Після звільнення с СБУ Іван Баканов на тривалий час зник з інформаційного простору. А згодом знайшовся – на Полтавщині.

ЗМІ повідомили, що Баканов отримав посвідчення від Ради адвокатів Полтавської області. Повідомляють, що там він склав іспити у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії.

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Окрім того, Баканов пройшов стажування, яке тривало пів року. Згодом він отримав посвідчення, а також – склав присягу. Чому саме Полтавщина, наразі точно невідомо.

Це може бути реєстрація місця проживання (прописка по старому), це може бути право власності, яке підтверджується витягом з реєстру, це може бути і на підставі користування приміщенням (що засвідчує договір оренди),

– мовиться у повідомленні.

Що про Баканова казали в Офісі Президента

Раніше в Офісі Президента підтверджували, що станом на 2023 рік Баканов, якого звільнили у липні 2022 року, перебуває в Україні. Федір Веніславський наголошував, що ексглава СБУ "перебуває за місцем свого проживання в центрі держави".

Раніше стало відомо, що в СБУ призначили службове розслідування. Воно вже завершене. Водночас жодних деталей українцям наразі не повідомили.