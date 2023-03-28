Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський. Окрім того, він прокоментував службове розслідування щодо Баканова.

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Баканов перебуває в Україні

Веніславський заявив, що нині колишній очільник СБУ перебуває в Україні за місцем свого проживання. Проте більше жодних деталей щодо Баканова він не повідомив.

Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави,

– коротко констатував Веніславський.

Представник президента лише нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова вже проведена. Але результати цієї перевірки містять державну таємницю, тому засекречені й не розголошуються.

Інформацію щодо місцеперебування Баканова підтверджував і в коментарі 24 Каналу народний депутат Роман Костенко. Він заявив, що колишній очільник СБУ після відставки нікуди з України не виїжджав. Також, за слова Костенка, проти Баканова не відкривали кримінальних проваджень.

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