Про це заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський. Окрім того, він прокоментував службове розслідування щодо Баканова.
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Баканов перебуває в Україні
Веніславський заявив, що нині колишній очільник СБУ перебуває в Україні за місцем свого проживання. Проте більше жодних деталей щодо Баканова він не повідомив.
Баканов в Україні. Він перебуває за місцем свого проживання в центрі держави,
– коротко констатував Веніславський.
Представник президента лише нагадав, що службова перевірка діяльності Баканова вже проведена. Але результати цієї перевірки містять державну таємницю, тому засекречені й не розголошуються.
Інформацію щодо місцеперебування Баканова підтверджував і в коментарі 24 Каналу народний депутат Роман Костенко. Він заявив, що колишній очільник СБУ після відставки нікуди з України не виїжджав. Також, за слова Костенка, проти Баканова не відкривали кримінальних проваджень.
Звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ: головні деталі
- 17 липня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення з посади голови СБУ Івана Баканова. Його усунули від виконання обов'язків згідно зі статтею про неналежне виконання службових обов'язків, "що призвело до людських жертв чи інших важких наслідків".
- 19 липня 2022 року парламент проголосував за звільнення Баканова. "За" були 265 нардепів.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначав, що звільнення Баканова пов'язане з недостатньою ефективністю роботи СБУ. Також, за словами Подоляка, президент очікував від ексглави СБУ аналізу ситуації, яка склалася у Херсоні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Проте такого аналізу Зеленський так і не отримав.
- Одразу після усунення Баканова в СБУ призначили службове розслідування. Відомо, що воно завершилося, але про результати досі ніхто офіційно не повідомляв.
- Повідомлялося також, що Баканов буцімто фігурує у кримінальних провадженнях ДБР щодо окупації частини територій країни. Нібито його звинувачують у провалі роботи СБУ в передвоєнний і початковий період повномасштабного вторгнення. Проте у ДБР таку інформацію спростували.