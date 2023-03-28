Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Кроме того, он прокомментировал служебное расследование касательно Баканова.

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Баканов находится в Украине

Вениславский заявил, что в настоящее время бывший глава СБУ находится в Украине по месту жительства. Однако больше никаких деталей по Баканову он не сообщил.

Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства,

– коротко констатировал Вениславский.

Представитель президента лишь напомнил, что служебная проверка деятельности Баканова уже проведена. Но результаты этой проверки содержат государственную тайну, потому засекречены и не разглашаются.

Информацию о местонахождении Баканова подтверждал и в комментарии 24 Канала народный депутат Роман Костенко. Он заявил, что бывший глава СБУ после отставки никуда из Украины не уезжал. Также, по словам Костенко, против Баканова не открывали уголовные производства.

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