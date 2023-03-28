Об этом заявил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский. Кроме того, он прокомментировал служебное расследование касательно Баканова.
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Баканов находится в Украине
Вениславский заявил, что в настоящее время бывший глава СБУ находится в Украине по месту жительства. Однако больше никаких деталей по Баканову он не сообщил.
Баканов в Украине. Он находится по месту своего проживания в центре государства,
– коротко констатировал Вениславский.
Представитель президента лишь напомнил, что служебная проверка деятельности Баканова уже проведена. Но результаты этой проверки содержат государственную тайну, потому засекречены и не разглашаются.
Информацию о местонахождении Баканова подтверждал и в комментарии 24 Канала народный депутат Роман Костенко. Он заявил, что бывший глава СБУ после отставки никуда из Украины не уезжал. Также, по словам Костенко, против Баканова не открывали уголовные производства.
Увольнение Ивана Баканова с должности главы СБУ: главные детали
- 17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от должности главы СБУ Ивана Баканова. Его отстранили от исполнения обязанностей согласно статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, "что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям".
- 19 июля 2022 года парламент проголосовал за увольнение Баканова. "За" было 265 нардепов.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк отмечал, что увольнение Баканова связано с недостаточной эффективностью работы СБУ. Также, по словам Подоляка, президент ожидал от экс-главы СБУ анализа сложившейся ситуации в Херсоне в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Однако такой анализ Зеленский так и не получил.
- Сразу после отстранения Баканова в СБУ назначили служебное расследование. Известно, что оно завершилось, но о результатах пока никто официально не сообщал.
- Сообщалось также, что Баканов якобы фигурирует в уголовных производствах ГБР по оккупации части территорий страны. Якобы он обвиняется в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения. Однако в ДБР такую информацию опровергли.