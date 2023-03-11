Несколько дней назад СМИ, ссылаясь на ОП, распространили информацию о том, что Баканов фигурирует в уголовных производствах ДБР по оккупации части территорий страны. Якобы он обвиняется в провале работы СБУ в предвоенный и начальный период полномасштабного вторжения.

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Почему у ДБР нет дела против Баканова

"Война обнажила все, что происходит в СБУ. И в ОП ужаснулись от того, как руководил Баканов. По многим направлениям – полный провал", – цитировало издание "Новое время" источник в ОП.

Одна эта информация была опровергнута.

BBC News Украина отправила запрос в ДБР и получила такой ответ:

В производстве следователей Государственного бюро расследований уголовные производства, в которых проверяется незаконная деятельность бывшего руководителя СБУ Ивана Баканова, не находятся, о подозрении последнему не сообщалось, обвинительные акты в суд не направлялись, материалы служебного расследования в отношении Ивана Баканова в ГБР не поступали.

Также BBC News Украина стала известна из собственных источников, служебная проверка в СБУ показала отсутствие в действиях бывшего главы спецслужбы нарушений.

За что Баканова отстранили от должности

Иван Баканов является другом детства Владимира Зеленского, который работал с ним еще в "Студии" "Квартал 95". Он стал главой СБУ в августе 2019 года. Через три года, 17 июля 2022 года, президент отстранил его от должности по статье дисциплинарного устава о ненадлежащем исполнение служебных обязанностей.

СМИ предполагали, что Баканова уволили из-за быстрой оккупации юга Украины и большого количества предателей в рядах спецслужбы.

Была даже информация, что Баканова не было в стране на момент вторжения, но источники в его окружении уверяют, что он ни разу не покидал Украину с 24 февраля 2022 года.

Сразу после отстранения Баканова в СБУ назначили служебное расследование. Известно, что оно завершилось, но о результатах пока никто официально не сообщал. Впоследствии его окончательно уволили, а главой СБУ назначили Василия Малюка.