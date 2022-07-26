Об этом в эксклюзивном стриме 24 канала рассказал советник главы ОП Украины Михаил Подоляк. Он также отметил, что эффективность господина Баканова для президента была не на том уровне, на котором он ожидал.

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Это не только вопрос Херсона. Конечно, есть вопрос, почему в Херсоне все так происходило. Как и с военной стороны, так и со стороны СБУ,

– говорит Подоляк.

"Вероятно, президент ожидал от Баканова анализа, почему ситуация сложилась именно так, как сложилась. Но мы этого анализа не получили", – объясняет Михаил Подоляк.

По его словам, расследование продолжается, речь идет именно о всеобщем разборе того, что происходило во всех наших областях после начала российского нашествия.

"Но параллельно президент хочет получить эффективное управление такой важной структурой, как СБУ, именно во время войны – это должно быть действенное управление", – резюмирует советник главы ОП.

Кадровые изменения в СБУ – важное

Вечером 17 июля президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от должностей главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Баканова отстранили от исполнения обязанностей согласно статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, "что привело к человеческим жертвам или другим тяжелым последствиям".

19 июля парламент проголосовал за увольнение Баканова. "За" было 265 нардепов.

Также глава государства уволил с должности заместителя главы СБУ Владимира Горбенко.

Без работы остались и ряд других начальников управления СБУ в разных областях Украины.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео