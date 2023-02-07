Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат, секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады, военный ВСУ Роман Костенко. Он напомнил, что Баканова уволили с должности главы СБУ в июле 2022 года.

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Тогда в Офисе Президента объясняли такие кадровые решения тем, что эффективность экс-главы СБУ для президента была не на том уровне, на котором он ждал.

Уголовных производств в отношении Баканова нет

Как рассказал Костенко, он лично спросил у нынешнего руководителя Службы безопасности о судьбе его предшественника. В частности, нардеп интересовался, где сейчас находится Баканов.

Баканов сейчас в Украине и, по словам Малюка, после отставки никуда из Украины не уезжал. В отношении его проводилось служебное расследование в рамках СБУ,

– сообщил Костенко.

По словам народного депутата, уголовных производств против экс-председателя СБУ не открывали.

Роман Костенко рассказал о судьбе Баканова: смотрите видео

Комитет по нацбезопасности пригласит Малюка для доклада по Баканову

Он добавил, что уже есть выводы служебного расследования СБУ в отношении Баканова. Однако оно было закрытым, и пока даже представители Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не ознакомились с его результатами.

Костенко отметил, что, для того чтобы заслушать выводы относительно Баканова, заседание комитета должно быть закрытым.

"Думаю, что на следующие заседания комитета мы пригласим Малюка для того, чтобы он показал нам результаты расследования по деятельности предыдущего главы СБУ", – сказал нардеп.

Вопросы к экс-главе СБУ

Как отметил Костенко, к Ивану Баканову осталось много вопросов. В частности, они касаются организации процессов подготовки Украины к войне.

Также помним, сколько вопросов было по Андрею Наумову (экс-начальнику внутренней безопасности СБУ – 24 Канал), сбежавшему из Украины. Он сейчас находится в Сербии, а СБУ работает над тем, чтобы его вернуть,

– сказал нардеп.

Он добавил, что также есть ряд моментов, связанных с кадровыми решениями, которые Баканов принимал в должности главы СБУ. Кроме того, есть вопросы, касающиеся его докладов на комитете, которые не всегда соответствовали действительности.

Что известно о скандале с Наумовым Андрей Наумов работал начальником главного управления внутренней безопасности СБУ. Перед началом полномасштабной войны он сбежал из Украины. Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Наумова звания генерала за измену.



Сейчас Наумов является фигурантом ряда уголовных производств, в частности о государственной измене и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 миллиона гривен.



Источник: Андрей Наумов работал начальником главного управления внутренней безопасности СБУ. Перед началом полномасштабной войны он сбежал из Украины. Президент Владимир Зеленский лишил Андрея Наумова звания генерала за измену.Сейчас Наумов является фигурантом ряда уголовных производств, в частности о государственной измене и нанесении ущерба государству в размере более 3,2 миллиона гривен.Источник: "Честно"

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