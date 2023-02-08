Об этом в эфире Радио Свобода Сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. Соответствующий вопрос обсуждали во время заседания комитета вместе с действующим главой СБУ Василием Малюком.

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Какие результаты расследования

Федор Вениславский сообщил, что общество будет информировано о результатах служебной проверки тогда, когда это будет необходимо. В настоящее время материалы имеют ограниченный доступ.

В то же время нардеп заверил, что Иван Баканов сейчас находится в Украине. На вопрос о том, известно ли ему, о чем идет речь в материалах по расследованию, Вениславский отметил, что члены комитета "допущены ко всем уровням государственной тайны, но не всегда могут говорить".

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко отметил, что пока неизвестно, удалось ли установить факты преступлений, совершенных Бакановым, поскольку в таком случае материалы должны быть переданы в ДБР для расследования.

Господин Баканов является военнослужащим. Потому такие дела расследует ДБР. Но насколько я знаю, это дело не передано в ДБР и я не знаю, есть ли вообще факты преступления. Но ДБР должно изучать результаты этого расследования. Поэтому конкретики не было,

– отметил Костенко.

Служебное расследование против Баканова

17 июля 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указы об отстранении генпрокурорки Ирины Венедиктовой и отстранении от исполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова.

Оба решения касались значительного числа предателей в правоохранительных органах, в том числе среди сотрудников СБУ. Зеленский тогда отметил, что из-за этого возникают вопросы к руководителям структур.

Ивана Баканова отстранили от должности по статье Дисциплинарного устава ВСУ о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. В его отношении начали служебное расследование. Впоследствии Баканов был уволен с должности главы СБУ, а его место занял Василий Малюк как исполняющий обязанности, а 6 февраля решением парламента возглавил ведомство.