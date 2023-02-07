Бывший глава СБУ Александр Якименко с 2014 года скрывался в России из-за государственной измены. В начале полномасштабного вторжения он поддержал российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

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Россияне дали Якименко "должность" в оккупированной Херсонской области

Оккупанты назначили предателя руководителем созданной Россией "государственной службы безопасности в Херсонской области".

На этой должности он выполняет задачи Москвы по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Для этого Якименко организует массовые репрессии против местных жителей. Людей незаконно преследуют, похищают и подвергают жестоким пыткам.

В своей преступной деятельности он "подотчетен" кадровым сотрудникам ФСБ, координирующим репрессивные органы России в оккупированных районах.

Именно он приказал сделать застенку в центре Херсона

Во время оккупации Херсона "чиновник" дал указание на захват одного из офисов в центре города. В подвальном помещении этого здания россияне обустроили застенку, в которую свозили незаконно задержанных граждан. Там из них "выбивали" признание в содействии Силам обороны Украины, а затем предлагали за деньги получить "амнистию".

Котовка в центре Херсона: фото СБУ

Таким образом, руководитель местного "филиала" ФСБ и его сообщники буквально зарабатывали на массовых репрессиях, а также делали "показатели" перед российскими "кураторами".

По данным следствия, в ряды оккупационного органа Александр Якименко лично привлек еще 8 предателей, принимавших непосредственное участие в пытках мирных жителей После освобождения Херсона "чиновник" вместе со своими приспешниками сбежал на левый берег Херсонской области и именно там скрывается от правосудия.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили бывшему генералу и 8 его сообщникам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

часть 2 статьи 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

статьи 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований);

часть 2 статьи 28, часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В настоящее время продолжаются комплексные действия по привлечению виновных к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и документированию преступлений проводились сотрудниками СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.