В Івано-Франківську пролунав гучний вибух

Удень 19 грудня стало відомо, що в Івано-Франківську пролунав вибух. Він був доволі гучним.

Деталі передає 24 Канал.

Що відомо про вибух на Прикарпатті 19 грудня та що кажуть у ДСНС?

Про те, що в Івано-Франківську пролунав вибух, повідомили кореспонденти Суспільного о 16:03.

Кореспонденти 24 Каналу підтвердили, що вибух на Прикарпатті був доволі гучним.

Христина Перцович із пресслужби ДСНС Прикарпаття в коментарі 24 Каналу вказала, що до рятувальників поки не надходило звернень.

Зауважимо, що на момент вибуху в Івано-Франківську не було тривоги. Востаннє тривогу на Прикарпатті оголошували двічі вночі 13 грудня, тобто майже тиждень тому.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Повітряні сили о пів на четверту писали, що є загроза застосування балістики з півдня. Також дрони з акваторії Чорного моря летіли курсом на Одесу, а в районі Миколаєва був ворожий розвідувальний БпЛА.

Про жодну загрозу для західних областей не йшлося.

Додамо також, що на Івано-Франківщині тривогу оголошують у кількох випадках:

під час масованих атак, коли відомо, що злетіли літаки Ту та випустили ракети;

якщо злетів МіГ (тоді загрозу оголошують автоматично по всій Україні, як і в попередньому випадку);

або коли до Прикарпаття долетіли "Шахеди".

Які області обстріляли росіяни сьогодні, 19 грудня?

Ворог знову тероризує південні регіони. Під ударом знову Запоріжжя та Одещина.

У Запоріжжі вже 7 постраждалих. По місту знову били КАБами. На жаль, в області постійно лунає тривога, адже є загроза то від балістичних ракет, то від ударних безпілотників, то від тактичної авіації.

Окупанти приділяють особливу "увагу" Одещині. Там без упину б'ють по енергетиці. В ДСНС написали, що з 12 грудня Одеса без світла, а подекуди без води. Ворог випробовує одеситів