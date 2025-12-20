ЗМІ пишуть, що росіяни вивезли людей із села на Сумщині: що кажуть в ОВА

На Сумщині Росія могла вивезти жителів села Грабовське. Воно розташоване на прикордонні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа", Суспільне та Сумську ОВА.

Що сталося на Сумщині, чи правда, що Росія вивезла людей?

Першим про можливий інцидент повідомило сумське видання "Кордон.Медіа". Там зауважили, що отримали інформацію про ситуацію на Краснопільщині з власних джерел і перевірили її.

У ніч на 20 грудня на Краснопільщині російські війська зайшли в прикордонне село Грабовське, розташоване безпосередньо на лінії кордону. У селі були цивільні мешканці, які раніше підписали відмови від евакуації. Нам відомо, що мова йде про трохи понад пів сотні громадян. Їх вивезли на територію Російської Федерації для проведення так званих фільтраційних заходів. Також є інформація про подальший рух російських підрозділів у напрямку хутора Високий та села Рясне,

– ідеться в дописі.

За даними "Кордон.Медіа", в Рясному вранці 20 грудня також залишалися цивільні мешканці, а вже увечері цього ж дня розпочалася евакуація. В ній брали участь Червоний Хрест, "Білі Янголи" та представники влади, проте вивезли лише чверть мешканців. Інші, попри попередження про ситуацію, залишилися.

"Кордон.Медіа" усвідомлює чутливість, але при цьому – важливість теми. Ми публікуємо лише ту інформацію, яка не може зашкодити Силам оборони України, і продовжимо повідомляти про ситуацію зважаючи на суспільний інтерес та значимість,

– акцентувало медіа.

Староста села Грабовське на Сумщині Лариса Кремезна підтвердила Суспільному, що 20 грудня росіяни вивезли близько 50 мешканців на територію Росії. Дітей серед них не було.

"Співзасновник аналітичного проєкту Deep State Микула також повідомив Суспільному про активізацію російських військ у районі Грабовського, ситуація уточнюється", – додали журналісти.

"Українська правда" також послалася на свої джерела у військових колах. Видання написало, що спроби штурму на ділянці кордону Сумщини в районі Грабовського тривають кілька днів. Росіяни отримують відсіч і не змогли просунутися вглиб.

Що каже влада?

В Сумській ОВА написали, що з прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів.

Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації. Наразі вони перебувають у транзитному центрі, де отримують необхідну допомогу. Евакуація здійснюється для всіх мешканців, які подали заявки. Ці заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами,

– вказали там.

Також в ОВА нагадали, що ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Тож єдиним правильним кроком буде евакуація заради збереження життя.

Тобто в Сумській ОВА підтвердили, що Україна евакуювала частину своїх громадян. Але про дії Росії нічого не сказано.