В Ізмаїльському районі Одещини – вибухи: туди летіли десятки БпЛА

Ударні безпілотники ворога атакували Україну вночі у суботу, 22 листопада. Під ударом противника опинилася Одеська область.

Гучно було в Ізмаїльському районі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного та моніторингові канали.

Дивіться також "Шахеди" вкотре атакують Україну: куди летять дрони, і для яких областей є загроза

Що відомо про вибухи в Ізмаїлі?

Повітряну тривогу для усіх районів Одеської області оголосили орієнтовно о 00:26. Повітряні сили повідомляли про ворожі безпілотники, які рухалися з акваторії Чорного моря курсом на південну частину регіону.

Згодом там уточнили, що дрони противника летять у напрямку Ізмаїлу з півночі. Вже о 01:13 у мережі повідомили про роботу протиповітряної оборони. О 01:30 з'явилася додаткова інформація про те, що було гучно.

В Ізмаїльському районі лунають вибухи,

– ідеться у повідомленні.