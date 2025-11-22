В Измаильском районе Одесской области – взрывы: туда улетели десятки БпЛА

Ударные беспилотники врага атаковали Украину ночью в субботу, 22 ноября. Под ударом противника оказалась Одесская область.

Громко было в Измаильском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и мониторинговые каналы.

Что известно о взрывах в Измаиле?

Воздушную тревогу для всех районов Одесской области объявили ориентировочно в 00:26. Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках, которые двигались из акватории Черного моря курсом на южную часть региона.

Впоследствии там уточнили, что дроны противника летят в направлении Измаила с севера. Уже в 01:13 в сети сообщили о работе противовоздушной обороны. В 01:30 появилась дополнительная информация о том, что было громко.

В Измаильском районе раздаются взрывы,

– говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении района двигались около 30 БпЛА. Отметим, что в 01:39 Воздушные силы сообщили о дронах на юге области, которые движутся в направлении Новосельска и Орловки.

На момент публикации официальной информации от местных властей обнародовано не было.

Где слышали взрывы раньше?