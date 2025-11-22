В Измаильском районе Одесской области – взрывы: туда улетели десятки БпЛА
- В Измаильском районе Одесской области ночью 22 ноября слышали взрывы во время атаки ударных беспилотников.
- Мониторинговые каналы сообщили о движении около 30 беспилотных летательных аппаратов в направлении района.
Ударные беспилотники врага атаковали Украину ночью в субботу, 22 ноября. Под ударом противника оказалась Одесская область.
Громко было в Измаильском районе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного и мониторинговые каналы.
Что известно о взрывах в Измаиле?
Воздушную тревогу для всех районов Одесской области объявили ориентировочно в 00:26. Воздушные силы сообщали о вражеских беспилотниках, которые двигались из акватории Черного моря курсом на южную часть региона.
Впоследствии там уточнили, что дроны противника летят в направлении Измаила с севера. Уже в 01:13 в сети сообщили о работе противовоздушной обороны. В 01:30 появилась дополнительная информация о том, что было громко.
В Измаильском районе раздаются взрывы,
– говорится в сообщении.
Мониторинговые каналы сообщают, что в направлении района двигались около 30 БпЛА. Отметим, что в 01:39 Воздушные силы сообщили о дронах на юге области, которые движутся в направлении Новосельска и Орловки.
На момент публикации официальной информации от местных властей обнародовано не было.
Где слышали взрывы раньше?
- Вечером 21 ноября взрывы слышали в Сумах. По данным местных властей, было попадание в нежилом секторе в Заречном районе города. Люди не пострадали. Россияне ударили ударным беспилотником типа "Герань".
- Также прошлой ночью враг нанес удар по Одессе. В результате попаданий дронов пылали жилые дома, станция технического обслуживания с автомобилями и админздание. Также повреждены частные дома.
- Кроме того, тогда раздавались взрывы в Харькове. Россияне попали дроном "Гербера" по Слободскому району города. Пострадавших в результате атаки не было. Дополнительной информации по этому поводу не указывали.