І Ізраїль, і ХАМАС отримали політичні дивіденди від ескалації конфлікту, – експерт Куса

Ізраїль і бойовики палестинського руху ХАМАС оголосили режим припинення вогню після загострення конфлікту. Це зумовлено тим, що обидві сторони досягли політичних цілей, а бойові дії вже втратили сенс.
ХАМАС закріпили свої позиції на палестинських територіях в результаті ескалації. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху отримав певні політичні бали для себе. Про це розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса.
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Після ескалації Нетаньяху зумів підняти свій рейтинг, – Куса
Він зауважив, за даними ізраїльських ЗМІ, до ескалації в Ізраїлі мав бути сформований опозиційний коаліційний уряд на чолі з Яіром Лапідом ізраїльський журналіст і політик – 24 канал). Йому передали мандат на формування після того, як це зробити не зміг Нетаньяху.
Відтак це дуже серйозно загрожувало прем'єр-міністру, оскільки він не хотів втрачати владу. Також це загрожувало його політичній кар'єрі, адже поки він очолює уряд – у політика зберігається імунітет від судового переслідування у справ про корупцію, за яку його зараз судять.
Після ескалації Нетаньяху зумів підняти свій рейтинг, розкрутити образ безальтернативного й ефективного прем'єра воєнного часу. Також зірвалося формування опозиційного уряду, адже декілька партій вийшли з коаліційних перемовин,
– пояснив Ілля Куса.
Він додав, наразі ця ініціатива призупинена. Одні дані свідчать, що Нетаньяху знову повернуть мандат на формування уряду. За іншими, прем'єр Ізраїлю може піти й на п'яті дострокові вибори.
ХАМАС посилили позиції в політичному плані, – Куса
На думку експерта, бойовики ХАМАС посилили свої позиції саме в політичному плані. Зараз на їхньому тлі інші палестинські фракції виглядають доволі слабкими. Тому в результаті цієї ескалації ХАМАС завдав поразки своїм конкурентам на західному березі:
- Організації визволення Палестини;
- руху ФАТХ;
- іншими фракціям, які мали брати участь у палестинських виборах у травні 2022 року.
"Можна сказати, що обидві сторони отримали політичні дивіденди – й ізраїльські праві та Нетаньяху, і палестинські радикали", – підсумував Ілля Куса.
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Загострення в Секторі Гази: головне
- Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною почалося на початку травня. Між палестинцями та ізраїльськими правоохоронцями 7 травня сталися масові сутички.
- 10 травня бойовики палестинського руху ХАМАС обстріляли Ізраїль. Країна завдала обстрілів у відповідь. За понад 10 днів ескалації конфлікту загинули щонайменше 227 палестинців.
- 20 травня стало відомо, що Кабінет безпеки Ізраїлю ухвалив пропозицію про зупинку обстрілів Сектора Гази, яку погодилися підтримати й бойовики ХАМАСу. Режим припинення вогню почав діяти з 2:00 21 травня.