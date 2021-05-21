Угода про припинення вогню набула чинності у п'ятницю, 21 травня. Приблизно о 02:00 за місцевим часом палестинці запустили салюти й стріляли в повітря.

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Сотні людей на вулицях ішли з прапорами.

Люди організували запуск салютів, стріляли в повітря та знімали все на смартфони. З собою навіть приводили дітей.

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Палестинці святкували перемир'я / Фото Eyad Tawil

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На дійстві були навіть діти / Фото Issam Rimawi


На вулиці вийшли одразу після того, як документ набув чинності / Фото Anadolu Ajansı

Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною

  • Ситуація загострився у травні 2021 року, коли ізраїльські правоохоронці почали виселяти палестинців у Східному Єрусалимі.
  • На Храмовій горі сталися сутички. Вже ввечері 10 травня Палестина обстріляла Ізраїль ракетами. З кожним днем ситуація лише погіршувалась.
  • За тиждень таких атак з обох сторін загинули щонайменше 230 палестинців та 12 ізраїльтян.
  • Перед початком перемир'я ЦАХАЛ і ХАМАС обмінялися обстрілами.