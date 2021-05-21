Соглашение о прекращении огня вступило в силу в пятницу, 21 мая. Примерно в 02:00 по местному времени палестинцы запустили салюты и стреляли в воздух.

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Сотни людей на улицах шли с флагами.

Люди організували запуск салютів, стріляли в повітря та знімали все на смартфони. З собою навіть приводили дітей.



Палестинцы праздновали перемирие / Фото Eyad Tawil



На мероприятии были даже дети / Фото Issam Rimawi



На улицы вышли сразу после того, как документ вступил в силу / Фото Anadolu Ajansı

Конфликт между Израилем и Палестиной