Соглашение о прекращении огня вступило в силу в пятницу, 21 мая. Примерно в 02:00 по местному времени палестинцы запустили салюты и стреляли в воздух.
К теме Израиль и ХАМАС не прекратят воевать между собой, – СМИ
Сотни людей на улицах шли с флагами.
Люди організували запуск салютів, стріляли в повітря та знімали все на смартфони. З собою навіть приводили дітей.
Палестинцы праздновали перемирие / Фото Eyad Tawil
На мероприятии были даже дети / Фото Issam Rimawi
На улицы вышли сразу после того, как документ вступил в силу / Фото Anadolu Ajansı
Конфликт между Израилем и Палестиной
- Ситуация обострилась в мае 2021 года, когда израильские правоохранители начали выселять палестинцев в Восточном Иерусалиме.
- На Храмовой горе произошли столкновения. Уже вечером 10 мая Палестина обстреляла Израиль ракетами. С каждым днем ситуация только ухудшалась.
- За неделю таких атак с обеих сторон погибли по меньшей мере 230 палестинцев и 12 израильтян.
- Перед началом перемирия ЦАХАЛ и ХАМАС обменялись обстрелами.