Израиль и ХАМАС застряли в вечном кризисе – это ловушка войны. По мнению аналитиков, это заставляет их двигаться по замкнутому кругу. Поэтому обстрелы Сектора Газа, скорее всего, возобновятся вновь.

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ХАМАС воспользовался поводом для эскалации

С тех пор, как исламистская группа захватила контроль над Сектором Газа в 2007 году, обе стороны провели 4 войны и несколько меньших сражений.

ХАМАС считает борьбу с "сионистскими захватчиками" своей миссией. Впрочем, пока большинство жителей Сектора Газа рассматривают ХАМАС как авторитарную и коррумпированную группировку, а не "воинов-освободителей".

Именно из-за ряда терактов боевиков в 1990 и 2000 годах произошло расторжение мирных соглашений, достигнутых в Осло. Однако ХАМАС обвиняет во всех проблемах и эскалации израильскую агрессию и считает себя единственным настоящим защитником палестинского государства.

Обратите внимание! Восточный Иерусалим и Западный берег реки Иордан – давняя палестинская земля, но Израиль этого не признает, в отличие от большинства международного сообщества. В свою очередь ХАМАС пытается восстановить контроль над этой территорией.

ХАМАС в апреле-мае 2021 года не планировал нападение на Израиль, но боевики увидели возможность напомнить о себе. Их нападения на самом деле малоэффективны, так как ракеты наносят относительно небольшой ущерб. Чего не скажешь о ракетных ударах со стороны Израиля.



Ракеты ХАМАСа не наносят сильный вред Израилю / Фото Getty Images

Например, боевики были удивлены тем, как сильно Израиль нанес ответный удар 10 мая.

Конфликт обострится снова

Израильские офицеры заявляют, что значительно ослабили возможности ХАМАСа. Но даже они понимают, что группа не будет сидеть сложа руки в течение длительного времени. Когда появится следующая искра конфликта, боевики используют ее.

Нет причин сомневаться в том, что конфликт не обострится снова, пишет The Economist. Обе стороны уже привыкли к тому, что эскалация периодически обостряется.

Пока ни международное давление, ни исчерпанность ресурсов Палестины, вероятно, не остановит конфликт.

Израиль и ХАМАС выйдут из этой битвы так же, как и вступили в нее: ничего не выиграв и ничего не решив. И все же они, скорее всего, снова вступят в боевые действия со временем,

– отмечают аналитики.

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