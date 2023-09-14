Це дуже важко бачити: який вигляд мають зруйновані Кам'янка та Ізюм на Харківщині
На днях жителі Ізюмського району на Харківщині святкували річницю звільнення від російської окупації. Однак для повноцінного життя в населених пунктах ще потрібно багато роботи.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про ситуацію в Ізюмі та Кам'янці. Повсюди залишки розбитої техніки та понищені будівлі – це дуже важко бачити.
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Водночас силами людей і міжнародних організацій дещо потроху відновлюється. Значно важче з комунальними послугами – деякі будинки залишаться без опалення взимку.
Який вигляд має звільнена Ізюмщина / скриншот ефіру 24 Каналу
Яка найбільша проблема на звільнених територіях
Однак найбільша проблема полягає в розмінуванні. Якісне очищення від вибухонебезпечних предметів досить тривале. До прикладу, село Циркуни, які звільнили на початку травня 2022 року, повністю розмінували лише на початку серпня 2023-го.
Який вигляд має звільнена Харківщина / скриншот ефіру 24 Каналу
"Перше – це розмінування, а друге – ми заново відбудовуємо лінії електропередачі", – зазначив начальник Ізюмської РВА Степан Масельський.
Попри все, життя повертається
З часу звільнення Ізюмщини повернулось близько 70 тисяч людей. Загалом їх тепер 120 тисяч. Як відомо, до повномасштабного вторгнення район налічував 180 мешканців.
Який вигляд має звільнена Ізюмщина / скриншот ефіру 24 Каналу
"Уже рік як наше місто вільне, життя вирує", – сказав лікар Юрій Кузнєцов, який рятував людей в окупації.
Ситуація на Харківщині: останні новини
- В Ізюмі 10 вересня святкували річницю звільнення від російських загарбників. На зруйнованій центральній площі міста майоріли українські прапори та танцювали діти.
- Українські військові встановили державний стяг над Строївкою та Тополями. Раніше населені пункти лежали в "сірій зоні", туди ніхто не заходив через замінування.
- Ворог досі шукає слабкі місця в українській обороні на Куп'янському напрямку. Однак не має успіху і постійно зазнає втрат.