Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що російські окупанти продовжують битися об українську оборону як "риба об лід". Їм не вдається пройти через мінні поля та інженерні загородження.

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Шукають слабкі місця в обороні

Як наголосив Євлаш, на цьому напрямку українські військові вибудували глибоко ешелоновану оборону. Ворог продовжує втрачати там і особовий склад, і військову техніку.

Напрямки атак ворога постійно змінюються. Нещодавно вони сконцентрували свої зусилля на Новоєгорівському напрямку, де підтягнули і танки Т-90, і "Сонцепьоки". Але штурм виявився невдалим.

Дивіться розмову з Іллею Євлашем на ютубі 24 Каналу

Зараз окупанти зосередилися на населеному пункті Новоселівське. До прикладу, за минулу добу, 11 вересня на Лимано-Куп'янському напрямку вони завдали 636 обстрілів. З них біля Новоселівського було аж 117.

Ворог продовжує шукати слабкі місця в обороні. Безуспішно намагається атакувати. Застосовує тактику, в якій зазнає нищівної поразки,

– наголосив Євлаш.

Зверніть увагу! Росія зосередила на Лимано-Куп'янському напрямку близько 110 тисяч особового складу. Однак ситуація абсолютно контрольована.

Втрати окупантів у війні: коротко