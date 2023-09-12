Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, заметив, что российские оккупанты продолжают биться об украинскую оборону как "рыба о лед". Им не удается пройти через минные поля и инженерные заграждения.
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Ищут слабые места в обороне
Как отметил Евлаш, на этом направлении украинские военные выстроили глубоко эшелонированную оборону. Враг продолжает терять там и личный состав, и военную технику.
Направления атак противника постоянно меняются. Недавно они сконцентрировали свои усилия на Новоегоровском направлении, где подтянули и танки Т-90, и "Сонцепеки". Но штурм оказался неудачным.
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Сейчас оккупанты сосредоточились на населенном пункте Новоселовское. К примеру, за минувшие сутки, 11 сентября на Лимано-Купянском направлении они нанесли 636 обстрелов. Из них возле Новоселовского было 117.
Враг продолжает искать слабые места в обороне. Безуспешно пытается атаковать. Применяет тактику, в которой терпит сокрушительное поражение,
– подчеркнул Евлаш.
Потери оккупантов в войне: коротко
- Россия понесла колоссальные потери с начала полномасштабного вторжения и среди личного состава, и военной техники. Оно началось 24 февраля 2022 года.
- С этого времени украинские военные уничтожили почти 270 тысяч оккупантов. А за прошедшие сутки, 11 сентября, на "концерт Кобзона" отправилось еще 550 личного состава врага.
- Также Россия потеряла 4568 танков, 8778 боевых бронированных машин, 5872 артиллерийских систем, 764 РСЗО, 515 средств ПВО, 315 самолетов.