В урочистий день на зруйнованій центральній площі міста, як розповіла кореспондентка 24 Каналу, майорять українські прапори та танцюють діти.

Важливо Відродження з попелу і життя з чистого листа або як виглядає Ізюм через рік після звільнення

Сховався, але і там дістало

Рік вільного життя. 10 вересня в Ізюмі річниця деокупації міста. Тепер на зруйнованій центральній площі українські прапори і танцюють діти.

На захід, присвячений річниці звільнення Ізюму від росіян, зібралися містяни, які пережили окупацію та втратили рідних.

Серед тих, хто загинув за часів, коли місто було захоплене ворогом, Костянтин Маляров, Володимир Вакуленко та інших. Тепер їхніми іменами назвали вулиці в Ізюмі.

Костянтин Маляров працював в місті рятувальником. Під час окупації він загинув під обстрілами.

В Ізюмі згадують загиблих під час окупації / Відео 24 Каналу

"Він був рятувальником, поїхав на пожежу. Вже затушили, їхали назад, і почався обстріл Зрозуміло, вони поховались, але його і там дістало. Миттєва смерть: два рази його поранило, спочатку в ногу, а потім у серце", – розповіла Зоя Кузнєцова, теща загиблого рятувальника Костянтина Малярова.

Відсидів 100 днів у в'язниці

Ізюм є третім за величиною містом Харківщини. Його вважають "ключем від Донбасу", тому росіяни нещадно бомбили вулиці, сотнями викрадали та катували людей.

Один з багатьох тих, хто постраждав від окупантів блогер Анатолій Гарагатий, який провів у полоні 100 днів.

Коли зайшли російські війська в селище Савинці, я засняв колону російських військ і виклав в інтернет. За що прийшла розплата. 28 травня пов’язали, відправили в в’язницю в Балаклії і я відсидів там 100 днів,

– зазначив Анатолій Гарагатий.

Увесь день у річницю звільнення Ізюму на місцеве кладовище до Алеї Слави ідуть люди. Саме тут заховані жертви російської окупації. Кожний з них віддав життя за нині мирний Ізюм.

Військовий з позивним "Таксист" / Скриншот відео 24 Канала

"Оце Сергій Радченко, це Віктор Бєльський – люди, які найдовше залишалися в місті Ізюм. Останній раз я з ними бачився 26 березня. Через кілька днів вони загинули в стичках з російськими військами. Люди повинні пам'ятати, якою ціною здобувалась свобода", – підкреслив військовий з позивним "Таксист", що обороняв Ізюм.

Рятував людей в підвалі лікарні

За 7 місяців окупації в Ізюмі були вбиті чи померли без допомоги тисяча цивільних. За кожне життя в підвалі розбитої лікарні боровся хірург Юрій Кузнєцов.

Понад рік назад я стояв біля зруйнованої лікарні та дивився на трасу. Йшла велика кількість російської військової техніки. Така депресія накочувала, як можна здолати таку кількість техніки. Але сьогодні 10 вересня, і вже рік як наше місто звільнене. Життя вирує у нас,

– поділився враженнями Юрій Кузнєцов лікар, рятував людей в окупації.

Урочисте вшанування загиблих під час окупації Ізюму / Відео 24 Каналу

Минув рік з деокупації Ізюму, але місто продовжують розміновувати, а також лагодять комунікації і будинки. Однак попри великі руйнування і неможливість швидкого відновлення додому вже повернулися тисячі людей.

Як живе Ізюм після деокупації