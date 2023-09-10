В торжественный день на разрушенной центральной площади города, как рассказала корреспондентка 24 Канала, развеваются украинские флаги и танцуют дети.

Важно Возрождение из пепла и жизнь из чистого листа или как выглядит Изюм через год после увольнения

Спрятался, но и там достало

Год свободной жизни. 10 сентября в Изюме годовщина деоккупации города. Теперь на разрушенной центральной площади украинские флаги и танцуют дети.

На мероприятие, посвященном годовщине освобождения Изюма от россиян, собрались горожане, пережившие оккупацию и потерявшие родных.

Среди погибших во времена, когда город был захвачен врагом, Константин Маляров, Владимир Вакуленко и других. Теперь их именами назвали улицы в Изюме.

В Изюме вспоминают погибших во время оккупации / Видео 24 Канала

Константин Маляров работал в городе спасателем. В ходе оккупации он погиб под обстрелами.

"Он был спасателем, уехал на пожар. Уже затушили, ехали назад, и начался обстрел. Разумеется, они попрятались, но его и там достало. Мгновенная смерть: два раза его ранило, сначала в ногу, а потом в сердце", – рассказала Зоя. Кузнецова, теща погибшего спасателя Константина Малярова.

Отсидел 100 дней в тюрьме

Изюм – третий по величине город Харьковской области. Его считают "ключом от Донбасса", поэтому россияне беспощадно бомбили улицы, сотнями похищали и пытали людей.

Один из многих пострадавших от оккупантов блогер Анатолий Гарагатый, проведший в плену 100 дней.

Когда вошли российские войска в поселок Савинцы, я заснял колонну русских войск и выложил в интернет. За что пришла расплата. 28 мая связали, отправили в тюрьму в Балаклею и я отсидел там 100 дней,

– отметил Анатолий Гарагатый.

Весь день в годовщину освобождения Изюма на местное кладбище на Аллею Славы идут люди. Именно здесь похоронены жертвы российкой оккупации. Каждый из них отдал жизнь за мирный Изюм.

Военный с позывным "Таксист" / Скриншот видео 24 Канала

"Вот Сергей Радченко, это Виктор Бельский – люди, которые дольше всего оставались в городе Изюм. Последний раз я с ними виделся 26 марта. Через несколько дней они погибли в стычках с российскими войсками. Люди должны помнить, какой ценой приобреталась свобода", – подчеркнул военный с позывным "Таксист", оборонявший Изюм.

Спасал людей в подвале больницы

За 7 месяцев оккупации в Изюме были убиты или умерли без помощи тысячи гражданских. За каждую жизнь в подвале разбитой больницы сражался хирург Юрий Кузнецов.

Больше года назад я стоял у разрушенной больницы и смотрел на трассу. Шло большое количество российской военной техники. Такая депрессия накатывала, как можно одолеть такое количество техники. Но сегодня 10 сентября, и уже год как наш город уволен. Жизнь бурлит у нас,

– поделился впечатлениями Юрий Кузнецов врач, спасал людей в оккупации.

Прошел год с деоккупации Изюма, но город продолжают разминировать, а также ремонтируют коммуникации и дома. Однако, несмотря на большие разрушения и невозможность быстрого восстановления домой, уже вернулись тысячи людей.

Как живет Изюм после деоккупации