Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. В Изюм приезжает "Культурный десант", в городе нарисованы граффити, которые вдохновляют местных.

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Восстановление города

В Изюме идет разбор завалов, работают коммунальные службы, однако не хватает коммунальщиков, слесарей для восстановительных работ. Местная призывает приобщаться всех желающих.

В городе планируют восстановление. Анна Черненко отметила, что в частности, будет создан проект восстановления районной больницы.

Как выглядит город Изюм / Фото Анны Черненко

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в Изюме запланировано возобновление почти 60 жилых домов. Нельзя гарантировать, что все будут отстроены до конца 2023 года, однако работы начнутся.

Параллельно мы будем восстанавливать или строить с нуля модульные котельные. Та котельная, которая обеспечивала подачу теплоносителя почти до 40% населения Изюма, разрушена полностью, ее восстановление невозможно,

– заявил чиновник.

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Люди возвращаются

Корреспондентка 24 Канала подчеркнула, что в Изюмский район постепенно возвращается местное население.

В настоящее время увеличилось количество жителей в Изюме и районе. Если раньше мы говорили, что около 5 тысяч оставалось, то теперь примерно 20 тысяч. Люди возвращаются как раз на лето. Зимой во многих деоккупированных пунктах будет отток, потому что проблемы с жильем, отоплением,

– сказала Черненко.

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