Полутонную авиабомбу уничтожили в Купянском районе Харьковской области на реке Оскол. Опасную миссию выполнили саперы-водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования.

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Авиабомба вызвала мощный взрыв

Российскую ФАБ-500 ликвидировали на дне реки Оскол на Харьковщине. Помимо опасности от авиаснаряда спасатели также находились под угрозой обстрелов со стороны оккупантов. К счастью, ликвидация прошла успешно и никто не пострадал.

Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не приведет к беде,
– сообщили в ГСЧС.

Саперы-водолазы ликвидировали авиабомбу: смотрите видео

Саперы опускали авиабомбу на дно реки / Фото ГСЧС

Что известно о ФАБ-500

ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. В настоящее время в России на вооружении также есть ФАБ-500М-62, которые превращены в высокоточный боеприпас с возможностью планирования. Она является прямым аналогом американской разумной бомбы JDAM-ER. Максимальная дальность модифицированных ФАБ-500 – до 70 км.

Россияне пройдут все вокруг, чтобы сдержать ВСУ

  • Чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, оккупационные войска пройдут абсолютно все вокруг, используя все имеющиеся средства. В FT подчеркнули, что минные поля – основная проблема для продвижения. Сейчас Украина – самая заминированная страна мира, ведь площадь территорий со взрывчаткой примерно такая же, как штат Флорида или страна Уругвай.
  • В ВСУ отметили, что заминированные гектары полей на оккупированных территориях. Военные акцентируют, что столь большие участки во время наступательных операций просто невозможно объехать.
  • Учитывая плотное заминирование украинских территорий, The Washington Post предполагают, что на полное разминирование может уйти 757 лет. Ровно столько времени понадобится около 500 командам разминирования, участвующим в нынешней операции.