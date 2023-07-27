Полутонную авиабомбу уничтожили в Купянском районе Харьковской области на реке Оскол. Опасную миссию выполнили саперы-водолазы Межрегионального центра гуманитарного разминирования и реагирования.
Смотрите также Бывают поразительные "рекорды": боец объяснил, какова плотность замены на Юге
Авиабомба вызвала мощный взрыв
Российскую ФАБ-500 ликвидировали на дне реки Оскол на Харьковщине. Помимо опасности от авиаснаряда спасатели также находились под угрозой обстрелов со стороны оккупантов. К счастью, ликвидация прошла успешно и никто не пострадал.
Водолазы работали под постоянной угрозой вражеских обстрелов. Однако все прошло и эта бомба-монстр уже никому не приведет к беде,
– сообщили в ГСЧС.
Саперы-водолазы ликвидировали авиабомбу: смотрите видео
Саперы опускали авиабомбу на дно реки / Фото ГСЧС
Что известно о ФАБ-500ФАБ-500 – это разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. В настоящее время в России на вооружении также есть ФАБ-500М-62, которые превращены в высокоточный боеприпас с возможностью планирования. Она является прямым аналогом американской разумной бомбы JDAM-ER. Максимальная дальность модифицированных ФАБ-500 – до 70 км.
Россияне пройдут все вокруг, чтобы сдержать ВСУ
- Чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, оккупационные войска пройдут абсолютно все вокруг, используя все имеющиеся средства. В FT подчеркнули, что минные поля – основная проблема для продвижения. Сейчас Украина – самая заминированная страна мира, ведь площадь территорий со взрывчаткой примерно такая же, как штат Флорида или страна Уругвай.
- В ВСУ отметили, что заминированные гектары полей на оккупированных территориях. Военные акцентируют, что столь большие участки во время наступательных операций просто невозможно объехать.
- Учитывая плотное заминирование украинских территорий, The Washington Post предполагают, что на полное разминирование может уйти 757 лет. Ровно столько времени понадобится около 500 командам разминирования, участвующим в нынешней операции.