Півтонну авіабомбу знищили у Куп'янському районі Харківської області на річці Оскіл. Небезпечну місію виконали сапери-водолази Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
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Авіабомба спричинила потужний вибух
Російську ФАБ-500 ліквідовували на дні річки Оскіл на Харківщині. Окрім небезпеки від авіаснаряда, рятувальники також перебували під загрозою обстрілів з боку окупантів. На щастя, ліквідація минула успішно й ніхто не постраждав.
Водолази працювали під постійною загрозою ворожих обстрілів. Проте все минулось і ця бомба-монстр вже нікому не спричинить лиха,
– повідомили у ДСНС.
Сапери-водолази ліквідували авіабомбу: дивіться відео
Сапери опускали авіабомбу на дно річки / Фото ДСНС
Що відомо про ФАБ-500ФАБ-500 – це розроблена в СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою. Нині у Росії на озброєнні є також ФАБ-500М-62, які перетворені на високоточний боєприпас з можливістю планування. Вона є прямим аналогом американської розумної бомби JDAM-ER. Максимальна дальність модифікованих ФАБ-500 – до 70 кілометрів.
Росіяни мінують все навкруги, аби стримати ЗСУ
- Аби стримати контрнаступ ЗСУ, окупаційні війська мінують абсолютно все навкруги, використовуючи усі наявні засоби. У FT наголосили, що мінні поля – основна проблема для просування. Нині Україна – найбільш замінована країна світу, адже площа територій з вибухівкою приблизно така ж, як штат Флорида або країна Уругвай.
- У ЗСУ наголосили, що заміновані гектари полів на окупованих територіях. Військові акцентують, що такі великі ділянки під час наступальних операцій просто неможливо об'їхати.
- Враховуючи щільне замінування українських територій, у The Washington Post припускають, що на повне розмінування може піти 757 років. Рівно стільки часу знадобиться близько 500 командам розмінування, які беруть участь у нинішній операції.