Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, експерти вилучили залишки авіабомби. Повторний пошук проводили, щоб відшукати рештки ще 5 людей. Але їх не вдалося знайти.

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Офіційно відомо, що під час удару в укриттях цього будинку загинули 47 людей. Але місцеві мешканці вважають, що їх може бути ще більше.

Місцеві думають, що під завалами можуть бути рештки більш ніж 5 людей. Хочеться вірити, що ці люди просто виїхали. Під час повторного розбору завалів не знайшли решток. Але вилучили уламки, які допоможуть слідству притягнути Росію та конкретних російських військових до відповідальності,

– зауважила Черненко.

Загалом у більш-менш великих містах регіону вже немає нерозібраних будівель, які були знищені російськими окупантами. Такі об'єкти можуть бути в населених пунктах Харківщини, що розташовані досить близько до зони бойових дій. Через постійні обстріли там складно безпечно провести розбір завалів.

Дивіться репортаж з Ізюма від Анни Черненко на ютубі 24 Каналу

Як зараз живе Ізюм

В деокупованому Ізюмі зараз порівняно багато людей. Можливо, вони приїхали сюди на теплий сезон. Хоча місцева влада повідомляла, що в разі відсутності значних ударів по інфраструктурі тут можна буде пережити зиму із теплом.

В місті є зв'язок. А школи та ліцеї вже працюють в онлайн режимі та набирають дітей на новий навчальний рік. Також там облаштували в укритті розважальний простір для дітей.

Ситуація на Харківщині: коротко