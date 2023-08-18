Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, як живуть села поруч із російським кордоном. Зауваживши, що попри постійні обстріли та життя без комфортних умов, люди повертаються до рідних домівок.

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У прикордонному селі Гоптівка, що на Харківщині, велика кількість побитих приватних будинків та господарств. Населений пункт розташований за 3 кілометри від українсько-російського кордону.

Місцеві розповідають, що бачать лишень, як ракети пролітають через село на територію України. Востаннє його обстрілювали навесні 2023 року.

На 4 хутори до сотні жителів

За підрахунками селян, у Гоптівці не залишилось жодного будинку з цілими вікнами та дахами. На щастя, повністю зруйнованих будівель не так багато. Серед них – Будинок культури, у якому працювали 5 ансамблів та власний театр.

Гоптівка була надзвичайно красивим та заможним селом, але після приходу "русского міра" ледве вціліло. На чотири хутори залишаються жити 68 людей.

Селяни готуються до важкої зими, бо розуміють – з об'єктивних причин електрику повернути неможливо,

– зауважила кореспондентка.

На підступах до Гоптівки, у селі Руська Лозова, тривають ремонтні роботи. На жаль, електромережа суттєво розбита. Попри це, місцевим завезли генератори та Starlink, з'явився шанс дивитися телебачення. Натомість у Гоптівці така можливість випадає лише два рази на тиждень.

Населення – пенсіонери

Місцеві жителі розповідають, що у селах мешкають переважно пенсіонери.

Тут залишилися люди більш похилого віку ті, яким уже понад 55 років. Є люди й 1936 року народження. Таку людину далеко не потягнеш, тому діти біля неї сидять. Світла немає, води немає, газу немає, але ми живемо,

– пояснила помічниця старости Любов Шорак.

На усіх лише одна криниця, з якої жителі вручну набирають воду, або ж користуються дощовими опадами.

Місцева влада та волонтери забезпечують жителів усім необхідним

У населені пункти поряд із державним кордоном, які потерпають від обстрілів, наразі неможливо відправити людей, які змогли б почати відновлення житла та критичної інфраструктури.

Черненко розповіла, як живуть люди у прикордонних селах Харківщини: дивіться відео

"Електроопори, трансформатори мають велику руйнацію. Населені пункти Проходи, Токарівка, Дементіївка залишаються без електропостачання. У селі Проходи відновили газ. У Руській Лозовій відновлюють електропостачання", – сказав начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Далі ремонтники перейдуть до відновлення критичної інфраструктури – водопостачання, газопостачання та електропостачання у прилеглих населених пунктах. Натомість пошкоджене майно допомагають відновлювати волонтери.

Жителям, у яких будівлі зазнали часткового руйнування, надають необхідні будівельні матеріали, тенти, профнастили, а також пластикові вікна. Поки зарано говорити про масову відбудову населених пунктів, адже ворог ще здійснює обстріли.

Люди готові повертатися

Коли наші Сили оборони вибивали противника з Харківської області, ті на зворотному шляху у прикордонних селах зруйнували понад 80 – 85% енергетичної сфери.

Є населені пункти, у які люди все одно повертаються, тому що є хоча б генератор та буржуйки. Люди готові жити тут, але небезпека обстрілів залишається,

– зауважила Черненко.

Важливо! Кілька днів тому, 14 серпня, російські військові обстріляли смт Козача Лопань. Попередньо, це був танковий обстріл. Загинув 33-річний цивільний чоловік. Також отримали поранення ще троє мирних мешканців: чоловіки віком 43, 55 та 68 років.

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