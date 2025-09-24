Росіяни тривалий час використовують у війні проти України касетні боєприпаси з КНДР. Однак тепер окупанти обстрілюють ними міста.

Відповідні елементи знайшли в Херсоні. Детальніше про суббоєприпаси JU-90 розповіли в Defense Express, передає 24 Канал.

Як знайшли північнокорейські боєприпаси?

Відтепер для обстрілів Херсону окупанти почали використовувати касетні боєприпаси виробництва КНДР, які запускають з реактивних систем залпового вогню.

У понеділок, 22 вересня, перші фото знайдених у прибережних районах відповідних елементів, що не здетонували, показала поліція. Однак маркування на світлинах було зацензурено.

Такі боєприпаси нагадують дзвіночки й оснащені характерними хвостиками з тканини. Вони можуть вибухнути навіть від найменшого доторку,

– попередили правоохоронці.

Знайдені в Херсоні боєприпаси: дивіться фото

Водночас телеграм-канал "СПЖ "Водограй" опублікував фото боєприпасу з маркуванням, що "знімає всі питання щодо походження".

Вважається, що їх можуть запускати з 240-мм РСЗВ M-1991, також існує версія про північнокорейську копію "Граду" ВМ-11. Однак у Defense Express нагадали, що Росія отримала з КНДР й касетні 107-міліметрові реактивні снаряди для Type-75.



Маркування на знайдених у Херсоні боєприпасах / Фото телеграм-каналу "СПЖ "Водограй"

Що відомо про JU-90?

Наразі фахівці умовно позначають знайдений суббоєприпас – JU-90. У ньому прослідковують "критично гіршу" спробу скопіювати американський M42 з касетного артилерійського боєприпасу М483 та M864.

За задумом північнокорейська розробка має комбінувати кумулятивну бойову частину та уламковий ефект. Однак при його виробництві ключові елементи максимально спростили та здешевили.

Наприклад, замість обов'язково мідної кумулятивної воронки використана сталева, що вагомо впливає на формування кумулятивного струменю та зменшує пробиття – він орієнтовно становить до 3 сантиметрів замість 7 сантиметрів у оригіналу.

Сталевий корпус не має насічки, необхідної для ефективного формування уламків, а значну частку нерозірваних суббоєприпасів пояснюють "доволі примітивним" механізмом підриву інерціальним ударником.

Водночас якраз це й становить ще більшу небезпеку для цивільного населення. Бо нерозірвані суббоєприпаси перетворюються на протипіхотні міни,

– пишуть аналітики.

Зверніть увагу! До подібних боєприпасів категорично заборонено торкатися та переміщувати їх. При виявленні такої знахідки необхідно повідомити відповідні служби – телефонуйте 102 чи 101.

